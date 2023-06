Đukanović: Lukovac doprinio demokratskom zaokretu i obnovi države

Podgorica, (MINA) – Diplomata i bivši ministar vanjskih poslova Crne Gore Branko Lukovac je svojim djelovanjem značajno doprinio demokratskom zaokretu i obnovi nezavisnosti Crne Gore, kao i njenom evropskom i evroatlantskom putu, kazao je bivši crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je povodom smrti Lukovca uputio telegram saučešća njegovoj porodici.

Đukanović je kazao da je sa iskrenim žaljenjem primio vijest o smrti istaknutog crnogorskog i jugoslovenskog diplomate i rodonačelnika savremene crnogorske diplomatije.

“On je svojim časnim držanjem u vrijeme raspada Jugoslavije, kao i na mjestu koordinatora pokreta za nezavisnu Crnu Goru uoči referenduma, i svojim ukupnim djelovanjem značajno doprinosio demokratskom zaokretu i obnovi naše današnje države, kao i njenom evropskom i evroatlantskom putu, i ukupnom društvenom napretku”, naveo je Đukanović.

Kako je rekao, Lukovac je bio neiscrpne radne energije, prepoznatljiv po spremnosti da uvaži drugačija mišljenja, po staloženosti i dobroti kojom je plijenio ljude.

Đukanović je kazao da Lukovca žale generacije diplomata, njegove kolege, saradnici i savremenici širom Crne Gore i bivše Jugoslavije.

“Ja ću ga pamtiti kao čovjeka sa stavom i pouzdanog saradnika s kojim sam u dužem periodu zajedničkog rada izgradio odnos prijateljstva i međusobnog uvažavanja”, poručio je Đukanović.

