Đukanović: Crna Gora spremna za nastavak vrijednog rada na reformama

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, prepoznajući superiornost evropskog sistema vrijednosti i šansi koje se nude ulaskom u prestižni evropski klub, spremna za poštovanje pravila igre i nastavak vrijednog rada na reformama, saopštio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je danas razgovarao sa ambasadorom Holandije Jostom Reintjesom o evropskoj perspektivi Crne Gore i dinamiziranju ekonomske i investicione saradnje država.

Đukanović je kazao da je zadovoljan međudržavnim odnosima i zahvalio na podršci koju Crna Gora ima od Holandije.

„Zahvaljujući kojoj danas govorimo o partnerstvu u NATO i zahvaljujući kojoj smo napravili neke od ključnih koraka ka članstvu u Evropskoj uniji (EU)“, naveo je on.

Đukanović je istakao važnost razumijevanja Holandije za značaj evropskih i evroatlantskih integracija regiona, cijeneći ispravnim pristupom visoke standarde koje ta zemlja zahtijeva u odnosu na ispunjavanje uslova za kvalifikaciju za članstvo.

„Prepoznajući superiornost evropskog sistema vrijednosti i šansi koje se nude ulaskom u prestižni evropski klub, Crna Gora je nedvosmisleno spremna za poštovanje pravila igre i nastavak vrijednog rada na reformama“, kazao je Đukanović, saopšteno je iz Službe za informisanje predsjednika.

Navodi se da je Đukanović istovremeno ukazao na značaj prevazilaženja stanja zamagljene evropske perspektive.

„I da na iskustvima agresije na Ukrajinu osvijestimo potrebu kontinuirane izgradnje ujedinjene Evrope u cilju stabilnosti i prosperiteta Zapadnog Balkana, ali i Evrope u cjelini“, dodao je Đukanović.

Informišući Reintjesa o aktuelnim unutrašnjim prilikama u kontekstu formiranja nove vlade, Đukanović je, kako se navodi, potencirao prioritetene pravce djelovanja deblokade i dinamiziranja pregovaračkog procesa, čiji je, kako je dodao, najvažniji segment unapređenje vladavine prava u čemu Crna Gora veoma cijeni podršku Holandije.

Đukanović je, kako se navodi, posebno u oblasti odbrane, naglasio značaj snaženja ekonomske i investicione saradnje u uvjerenju da će obnovljena investiciona aktivnost u Crnoj Gori biti inspirativna za nizozemske privrednike.

Reintjes je ocijenio da Crna Gora kao članica NATO i država sa punom usklađenošću sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, može imati dobru poziciju za privlačenje stranih investitora, što je, kako je naveo, istovremeno u tijesnoj vezi sa stepenom vladavine prava.

„Što je Crna Gora bliža EU, biće i više vladavine prava, a na taj način i renomiranih kompanija, uključujući i holandske“, poručio je on.

“Uz punu saglasnost o važnosti vladavine prava za ekonomski i demokratski prosperitet društva, razmijenjena su mišljenja i o izazovima implementacije restriktivnih mjera, gdje je prepoznata važnost intenzivne razmjene informacija”, kaže se u saopštenju.

