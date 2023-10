DPS: Ulazak bivšeg DF-a u vlast značio bi zaustavljanje EU integracija

Podgorica, (MINA) – Ulazak bivšeg Demokratskog fronta (DF) u vladajuću koaliciju predstavljao bi jasnu najavu zaustavljanja evropskih integracija, kompromitaciju NATO članstva i potpunu promjenu sistema vrijednosti na kojima je izgrađena građanska Crna Gora, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Mediji su ranije objavili da bi predsjednik Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić mogao biti predsjednik Skupštine a koaliciji Za budućnost Crne Gore pripasti 40 odsto mjesta “po dubini” u zamjenu za podršku novoj vladi.

“Ukoliko Mandić, ili bilo koji funkcioner političkog bloka koji on predstavlja, bude izabran za predsjednika parlamenta, a stranke bivšeg DF budu noseći stub buduće vlade, to je jasan znak da je Crna Gora odustala od evroatlantskih integracija i postala država u sferi uticaja politike Kremlja i Beograda”, smatraju u DPS-u.

Oni su rekli da ciljeve svoje politike i metode Mandić nikad nije krio, “sve do trenutka kada su gazde savjetovale drugačije”.

Iz DPS-a su rekli da je veoma lako zamisliti kako bi izgledalo ako bi nekome zaista palo na pamet da, kako su kazali, sluge Kremlja i Beograda, stavi na čelo najviše zakonodavne institucije u Crnoj Gori.

“Ako bi Mandić postao predsjednik parlamenta, to znači da je na čelo zakonodavne institucije zasjela politička posluga Aleksandra Vučića. A njihova agenda, posljedično njihovoj ulozi, zavisi isključivo od naloga koje dobijaju iz Srbije, odnosno Rusije”, kaže se u saopštenju.

DF, kako se dodaje, nije nikad krio da se oduvijek protivio sankcijama Rusiji, zastupao njihovo ukidanje i nije osudio rusku agresiju na Ukrajinu.

“Ovaj politički subjekat je intenzivno destabilizovao Crnu Goru i rušio njene institucija po nalogu iz Rusije, pokušavajući sa spriječi članstvo države u NATO, što je kulminiralo 2016. pokušajem državnog udara pod uticajem agenata ruskih obavještajnih službi”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz DPS-a, ako bi Mandić postao predsjednik parlamenta, a ujedno i član Savjeta za odbranu i bezbjednost, to bi značilo da njegovi nalogodavci iz Srbije i Rusije imaju pristup svim tajnim podacima koji mu se službeno, kao prvom čovjeku parlamenta, dostavljaju.

“Ako bi Mandić postao prvi čovjek parlamenta, na čelu te institucije bismo imali „državnika“ koji kaže da je predsjednik većinske Crne Gore Vladimir Putin, što je snishodljivo izjavio prilikom susreta sa predsjednikom Rusije, 2019. godine”, dodaje se u saopštenju.

Iz DPS-a su naveli da bi Crna Gora, ako bi Mandić postao predsjednik Skupštine, na čelu parlamenta imala političara koji negira genocid u Srebrenici, i tvrdi da je to „bošnjačka verzija“”.

“Za njega i NSD je Ratko Mladić, osuđen za najgore ratne zločine poslije Drugog svjetskog rata, „pobjednik“, što je ta stranka saopštila nakon pravosnažne presude donijete pred međunarodnim sudom”, kazali su iz DPS-a.

Oni su naveli da, ako bi Mandić postao predsjednik parlamenta, a stranke nekadašnjeg DF-a kičma nove vlade, to znači da bi Crna Gora na čelu zakonodavne vlasti imala čovjeka koji zastupa poništenje priznanja Kosova i promjenu spoljne politike države.

“Ako bi Mandić postao predsjednik parlamenta, Crna Gora bi na čelu najvažnije institucije imala čovjeka koji razbija multietnički sklad građana i od zemlje želi da napravi jednu od srpskih država pod kontrolom zvaničnog Beograda”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da bi, ako bi Mandić postao predsjednik parlamenta, to bilo prvi put u istoriji da neko postaje državnik u državi koju je, kako se navodi, nazvao „majmunolikom tvorevinom“, a Cetinju poručio da ne zaslužuje da bude prijestonica.

“Ako bi Mandić postao predsjednik parlamenta, to znači da bi na čelo te institucije došao čovjek koji je htio da je bukvalno spali, prije četiri godine i time je javno prijetio, pozivajući svoje „ratne drugove“ da pripomognu”, kaže se u saopštenju.

U DPS-u smatraju da ulazak bivšeg DF-a u vladajuću koaliciju, podrška koju bi pružao vladi, kao i nagradno mjesto predsjednika parlamenta koje bi dobili, predstavlja pobjedu Jakova Milatovića nad Milojkom Spajićem.

“Ipak, važnije od toga, ovakav razvoj događaja bi predstavljao jasnu najavu zaustavljanja evropskih integracija, kompromitaciju NATO članstva i potpunu promjenu sistema vrijednosti na kojima je izgrađena građanska Crna Gora”, navodi se u saopštenju.

