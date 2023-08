DPS traži hitne izbore u Zeti

Podgorica, (MINA) – Zetski odbor Demokratske partije socijalista (DPS) zatražio je hitno održavanje izbora u toj opštini.

Predsjednik Skupštine opštine Zeta Luka Krstović, iz Demokratske Crne Gore, smijenjen je danas sa te funkcije.

Iz DPS-a Zeta kazali su da su građani te opštine i ukupna javnosti imali priliku da gledaju finale višemjesečnih, “mučnih scena u vidu eskalacije političke krize konstituenata vlasti naše opštine”.

“Danas smo svjedočili sceni gdje velika, ponosna koalicija Za budućnost Crne Gore u istom danu moli za ulazak u vladu, a istovremeno ponižava i smjenjuje one koje moli, na lokalnom nivou u Zeti”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Oni su rekli da to zapravo i predstavlja pravu sliku svega onoga što se gleda ovih dana na državnom nivou.

“Sliku, kako u praksi izgleda njihova sloga, oslobođenje i demokratija, kad se dođe u situaciju da se razgovara o foteljama”, dodaje se u saopštenju.

Iz DPS-a kazali su da je Zeta u trenutno možda i najupečatljiviji primjer retrogradnosti, nazadnosti i nesposobnosti koja vlada u, kako su naveli, “oslobođenim” opštinama.

“Za skoro godinu dana, vlast u Zeti nije uspjela da zakrpi ni udarne rupe kroz saobraćajno razorenu opštinu. Zeta je trenutno na ivici zaraze, jer je zatrpana otpadom i deponijama”, rekli su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, za skoro godinu dana gradska uprava kao da nije ni počela sa radom, uz sav posao koji čeka novu opštinu, dok svakodnevno traju priče kako je neko drugi odgovoran za sve to.

“Mučno je danas bilo slušati na sjednicama radnih tijela i skupštine šta su sve politički prijatelji govorili jedni o drugima, dok su kao sluđeni iz minuta u minut čekali instrukcije, kad, gdje i za šta da glasaju ili ne glasaju”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da DPS nije htio da bude akter takvog, kako su kazali, političkog cirkusa, brukanja građana i ponosnog imena koje nosi ta opština.

“Niti smo vas birali, niti glasali. Jasno je, rješenje izlaska iz ovakve krize jesu jedino vanredni lokalni izbori. Za ovakvu bruku, račun ćete polagati isključivo građanima Zete”, zaključuje se u saopštenju.

