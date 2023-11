DPS: Daćemo puni doprinos da uslovi za održavanje popisa budu ispunjeni do nedjelje

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) daće puni doprinos da do nedjelje budu ispunjeni uslovi za održavanje popisa stanovništva, poručeno je iz te stranke.

Premijer Milojko Spajić ranije danas je najavio mogućnost da popis, koji je trebalo da počne sjutra, bude odgođen za nedjelju.

Iz DPS su kazali da je predsjedništvo stranke na večeras održanoj sjednici, konstatovalo da novo odlaganje popisa predstavlja najbolju potvrdu ispravnosti njihovog stava da još uvijek nijesu ispunjeni svi uslovi za održavanje tog procesa.

„U tom kontekstu, spremni smo da u novom roku damo puni doprinos kako bi se u potpunosti ispunili svi uslovi za održavanje popisa koji će početi u nedjelju, čime bi čitav proces bio inkluzivan, transparentan i koji bi garantovao fer i poštene rezultate“, kaže se u saopštenju.

Time bi se, kako se dodaje, još jednom pokazalo da je dogovor različitih političkih subjekata moguć.

„Ali i da DPS neće tolerisati bilo čije namjere i aktivnosti koje bi imale za cilj jednostrano donošenje odluka koje mogu biti u suprotnosti sa državnim interesima“, zaključuje se u saopštenju.

