EPCG donirao deset hiljada EUR jedinici ZHMP na Žabljaku

Podgorica, (MINA) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) donirala je deset hiljada EUR jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) na Žabljaku.

Iz Zavoda su kazali da je donaciju direktoru te zdravstvene ustanove Vuku Nikoviću uručio pomoćnik finansijskog direktora EPCG, Miro Vračar.

“Donacija je namijenjena jedinici ZHMP na Žabljaku”, kaže se u saopštenju.

Niković je zahvalio na donaciji navodeći da je saradnja ZHMP i EPCG pokazala visok nivo odgovornosti.

“I namjere da se nivo pružanja usluge hitne medicinske pomoći podigne na viši nivo, a sve u interesu zdravlja građana”, dodao je Niković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS