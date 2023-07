Ćorović: Ne smijemo pristati da nas bilo ko ponižava

Podgorica, (MINA) – Nacionalni interesi ni politički ciljevi Bošnjačke stranke (BS) nijesu u suprotnosti sa interesima Crne Gore niti ijednog njenog građanina, rekao je savjetnik predsjednika BS Izet Ćorović dodajući da Bošnjaci ne smiju da pristanu da ih bilo ko ponižava.

Ćorović je, u tekstu dostavljenom agenciji MINA, rekao da su nezavisna i građanska Crna Gora, članstvo u NATO paktu i evropska perspektiva Crne Gore među najznačajnijim političkim dostignućima BS.

“Ne mislim da treba da mirno gledamo, a posebno da zbog ministarskih, direktorskih ili fotelja po dubini učestvujemo u rušenju tog našeg i političkog kapitala cijele Crne Gore”, kazao je Ćorović.

On je podsjetio da to nijesu uradili ni 2016. ni 2020. godine.

“Nećemo 2023. niti bilo koje naredne godine”, poručio je Ćorović.

On je kazao da je jasno da BS treba da bude dio naredne vlade kako bi osigurali ta dostugnuća i ubrzali evropski put.

“Kako bismo nastavili da radimo na razvoju nerazvijenih područja u kojima, po pravilu, žive manje brojni narodi”, dodao je Ćorović.

On je rekao da BS treba da bude i dio vlade kako bi radili na institucionalnoj afirmaciji bošnjačke kulture i daljoj institucionalizaciji manjinskih prava, kao i kako bi dali dobrinos privrednom razvoju Crne Gore.

Čorović je rekao da BS treba da bude dio nove vlade i kako bi dali doprinos borbi protiv kriminala i korupcije i borbi za vladavinu prava i socijalnu pravdu u Crnoj Gori “smatrajući da je sve to u najboljem interesu Bošnjaka i svih građana Crne Gore”.

“Ali želimo, istovremeno, da pokažemo da smo ravnopravni građani ove zajedničke države i da čuvamo dostojanstvo našeg naroda, naših glasača i BS i naša participacija u svakoj vladi može i mora biti samo partnerska. Ili neka je ne bude”, kazao je Ćorović.

On je ocijenio da u tom pravcu treba da idu njihovi zahtjevi.

“I kada govorimo o nivou principa, i kada govorimo o program vlade ali i kada govorimo o resorima za koje treba da preuzmemo odgovornost jer smatramo da su nam važni za realizaciju našeg političkog programa, postizanje naših ključnih političkih ciljeva i osiguravanje euroatlanskog kursa države”, kazao je Ćorović.

On je rekao da ne smiju pristati da ih bilo ko ponižava i daje im manji značaj zbog činjenice da su Bošnjaci i da su ih glasali Bošnjaci.

“Niti zbog bilo kakve “krivice prošlosti” koju nam pokušavaju nametnuti poput tzv. Turske krivnje koja nam se vjekovima nameće kao narodu ili krivnje za dosadašnje političko djelovanje koja nam se nameće i kao narodu i kao stranci”, rekao je Ćorović.

Nasuprot tome, kako je dodao, treba da budu ponosni na njihovu nacionalnu istoriju ali i na njihov politički bekgraund.

“I ne bih ja tu, i da mogu, ništa značajno mijenjao”, dodao je Ćorović.

On je poručio da ni njihovi nacionalni interesi ni politički ciljevi nijesu u suprotnosti sa interesima Crne Gore niti ijednog njenog građanina.

“Naprotiv. Zato sve političke partije, mediji i pojedinci koji misle dobro Crnoj Gori treba da izađu iz matrice pravljenja od nas neprijatelja bilo kome”, naveo je Ćorović.

On je kazao da svi treba da ih prihvate kao ravnopravne partnere u kreiranju prosperitetnije zajedničke budućnosti.

“U zajedničkoj nam državi koju, u najskorijoj budućnosti, treba da zajedno uvedemo u Evropsku uniju – zajednicu prosperitetnih, demokratskih društava”, dodao je Ćorović.

On je rekao da na manje od toga niti žele niti, kao kreatori budućnosti njihovih potomaka, imaju pravo da pristanu.

“Naše crvene linije moraju biti dostojanstvo, jednakost i aktivno učešće u kreiranju državne politike”, poručio je Ćorović.

Prema njegovim riječima, oni koji ih žele takve za partnere neka računaju da ih imaju za čvrstog i pouzdanog prijatelja i saveznika na dobrobit svih i Crne Gore.

“A oni koji nas takve ne žele neka računaju da nas imaju za snažnog, dostojanstvenog i časnog (političkog) protivnika. Našim potencijalnim partnerima trebamo poručiti: Ovo smo mi, bujrumte, izbor je vaš, a ne naš”, zaključio je Ćorović.

