CGO: Vlada u tehničkom mandatu imenovala preko 1,3 hiljade javnih funkcionera

Podgorica, (MINA) – Prethodna Vlada, za vrijeme tehničkog mandata, imenovala je 1.309, a razriješila 465 javnih funkcionera, kazali su iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Oni su naveli da je Vlada Dritana Abazovića jutros okončala rekordno dug tehnički mandat koji je trajao od više od 14 mjeseci, odnosno 438 dana.

Kako se navodi, taj period je, između ostalog, obilježio i enorman broj imenovanja javnih funkcionera.

„U konačnom zbiru, CGO podaci ukazuju da je Vlada Abazovića u tehničkom mandatu imenovala 1.309, a razriješila 465 javnih funkcionera/ki“, kaže se u objavi CGO-a na platformi X.

Oni su naveli da, ako se uzme u obzir ukupan broj dana trajanja tehničkog mandata, dolazi se do toga da su prosječno dnevno imenovana tri javna funkcionera, pri čemu taj broj značajno raste kad se oduzmu vikendi i praznici.

„CGO cijeni da samo ovaj dio rada Vlade u tehničkom mandatu, a bilo je još mnogo drugih vidova svjesnog ignorisanja dobrih praksi demokratskih društava, ukazuje na hitnost donošenja Zakona o Vladi, kojim bi se ograničile nadležnosti i rad Vlade koja nema legitimitet“, rekli su iz CGO-a.

