Cetinje prvi grad u Crnoj Gori sa besplatnim vrtićem

Podgorica, (MINA) – Odbornici Skupštine Prijestonice usvojili su danas dopunu Odluke o oblicima socijalne i dječije zaštite, čime su, kako je saopšteno, stvoreni preduslovi da svi cetinjski mališani dobiju pravo na besplatan vrtić.

Iz Službe gradonačelnika Prijestonice su kazali da su u Odluci dodate dvije nove tačke koje se odnose na novčanu naknadu za troškove usluga predškolskih ustanova i naknadu dijela troškova medicinski potpomognute oplodnje (MPO).

“Usvajanjem dopune Odluke, odnosno nove tačke koja se tiče naknade troškova usluga predškolskih ustanova, stvoreni su svi preduslovi za realizaciju najavljenog programa “Vrtić za sve”, čiji je cilj da svi cetinjski mališani dobiju pravo na besplatan vrtić”, navodi se u saopštenju.

Pravo na novčanu naknadu za troškove usluga predškolske ustanove, kako se pojašnjava, ostvarivaće se u nadležnom Sekretarijatu Prijestonice Cetinje, podnošenjem Izvještaja o broju redovnih korisnika usluga vrtića,

“Visina novčane naknade će se usklađivati jednom godišnje, shodno propisima za ovu oblast”, dodaje se u saopštenju.

Iz Službe gradonačelnika Prijestonice su istakli da je usvajanjem dopuna Odluke koje se tiču dijela troškova medicinski potpomognute oplodnje, stvorena mogućnost naknade troškova bračnim ili vanbračnim supružnicima, odnosno ženama koje žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici.

Uslov je, kako su kazali, da je makar jedan supružnik državljanin Crne Gore sa prebivalištem na teritoriji Cetinjea od najmanje 12 mjeseci i da ovo pravo nije ostvareno u nekoj drugoj opštini na teritoriji države.

“Razlozi za donošenje ove Odluke su pružanje podrške u borbi protiv neplodnosti, objezbjeđivanje pomoći parovima kojima je neophodna medicinski potpomognuta oplodnja u cilju liječenja, a u skladu sa zakonima o obaveznom zdravstvenom osiguranju i o medicinski potpomognutoj oplodnji”, navodi se u saopštenju.

