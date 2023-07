BS večeras sa PES o formiranju vlade

Podgorica, (MINA) – Pregovori predstavnika Bošnjačke stranke (BS) i Pokreta Evropa sad (PES) o formiranju nove vlade počeće večeras, saznaje agencija MINA u BS.

Predstavnici dvije partije sastaće se u prostorijama BS u 20 sati.

Razgovorima sa PES-om prošle sedmice predstavnici BS nijesu prisustovovali zbog, kako su kazali, ranije preuzetih obaveza.

Tokom prethodne sedmice PES je obavio prvi krug razgovora sa predstavnicima koalicije Za budućnost Crne Gore, Demokratskom Crnom Gorom, Socijalističkom narodnom partijom.

PES je razgovarao i sa predstavnicima Alabanskog foruma, Albanske alijanse, Hrvatske građanske inicijative i Demosom.

Iz PES-a su nakon obavljenih razgovora rekli da je pstignut visok nivo saglasnosti o početnih deset principa za formiranje vlade koje je predložilo predsjedništvo te stranke kao i da će razmotriti sugestije koje su dobili.

