Bošković najavljuje još jedno antiustavno ponašanje Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković priziva 1997. godinu i tako najavljuje još jedno antiustavno ponašanje predsjednika države Mila Đukanovića, saopštili su iz Demokratskog fronta (DF).

Bošković je ranije kazao da će svaki pokušaj destabilizacije Crne Gore biće spriječen, kao i svaki put do sada.

Iz DF-a su upozorili Boškovića da im ne prijeti lakooklopnim vozilima koje je, kako su rekli, kao ministar odbrane nabavio po cijeni skupljoj dva miliona EUR od procijenjene vrijednosti.

“Jer upravo ga neko od ovih vozila brzih dana može sprovesti do Spuža, jer su zatvorske marice već mjesecima zauzete prevozom njegovih partijskih drugova”, kazali su iz DF-a.

Oni su rekli da, pošto je Đukanović dostavio parlamentu dopunjenu odluku za skraćenje mandata Skupštini, obavještaju ga da je njegova ustavna obaveza da se kao odlazeći predsjednik države mora pojaviti na matičnim skupštinskim odborima da obrazloži svoj predlog.

“Biće to veličanstvena prilika da Đukanoviću u ime DF-a poželimo toplu i tradicionalnu “dobrodošlicu”, i da ukrstimo argumente s njegovom zlokobnom namjerom da izazove državni udar u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Iz DF-a su naveli da očekuju da se na odboru, pored Đukanovićevih vrsnih savjetnika Miga Stijepovića, Milana Roćena i Zorana Pažina, pojavi i Bošković, kako bi ličnim primjerom posvjedočio ljubav prema doživotnom predsjedniku DPS-a.

“A pošto je Bošković previše opterećen postojanjem Moskve i Beograda, biće nam zadovoljstvo da na odboru direktno pitamo Đukanovića i Roćena o njihovim “moskovskim godinama” i druženju sa Putinom, Lavrovom, Šojguom, Deripaskom, i zašto bi DPS svakog dana trebalo da zahvaljuje matuški za nezavisnu Crnu Goru”, kazali su oni.

Iz DF-a su rekli da ako Đukanović i Roćen budu iskreni u odgovorima, vjeruju da će Bošković promijeniti stavove.

“I ponovo navući krila bijelog orla na svoja nejaka pleća, i sigurno zatražiti od vladike Atanasija da mu vrate orden Svetog Save koji je DHL-om otpravio u Prijepolje”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS