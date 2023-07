BOK: Podrška nadležnim organima u borbi protiv kriminala

Podgorica, (MINA) – Biro za operativnu koordinaciju organa obavještajnog sektora (BOK) uputio je punu podršku organima obavještajno-bezbjednosnog sektora za sprovođenje zakona u borbi protiv organizovanog kriminala, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Oni su kazali da je danas održana sjednica BOK-a kojoj je predsjedavao koordinator Biroa i ministar pravde Marko Kovač.

“Na sjednici je apostrofirana puna podrška organima obavještajno-bezbjednosnog sektora i drugim organima za sprovođenje zakona u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ujedno je ukazano i na obavezu zaštite fizičkog integriteta nosilaca državnih funkcija i službenika organa za sprovođenje zakona.

“Naročito u dijelu koji se odnosi na permanentan rizik od opasnosti koje sa sobom nosi djelovanje organizovanih kriminalnih grupa”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici su definisani i pojedini segmenti neophodni za dalje funkcionisanje međuresornih radnih timova i rezimirane aktivnosti Nacionalnog operativnog tima za borbu za suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

Navodi se da će BOK na osnovu definisanih prioriteta i u skladu sa nadležnostima u kontinuitetu analizirati rezultate operativnog usklađivanja aktivnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora.

“Naročito kada je riječ o aktivnostima u oblastima nacionalnih prioriteta u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala”, zaključuje se u saopštenju.

