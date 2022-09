Bogdanović: Pokušaj rušenja ustavnog poretka

Podgorica, (MINA) – Traženje mandatara za sastav nove vlade mimo predviđenog roka pokušaj je rušenja ustavnog poretka, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Kako je kazao generalni sekretar DPS-a Aleksandar Bogdanović, ukoliko u crnogorskoj politici treba tražiti primjer licemjerja, neodgovornosti i kukavičluka, onda je teško otići bilo gdje drugo u odnosu na dio stare većine.

On je rekao da je stara većina blefirala sve do isteka roka kako postoji “verbalna“ podrška imaginarne većine mandataru, i da u vremenskom okviru koji je predviđen Ustavom nijesu ponudili potpise na vidjelo.

“Zašto? Neka to vide između sebe. Tek je jasno da su zakasnili, a Ustav i predsjednik mogu biti “krivci“ jedino zato što nijesu predvidjeli mogućnost da neko zaboravi koji je datum”, rekao je on.

Bogdanović je ocijenio da “sada imamo pokušaj rušenja ustavnog poretka – tako što se traži mandatar mimo predviđenog roka”.

“Naravno da je u pitanju potpuni nonsens, kao očajnički pokušaj luzera da zamažu oči javnosti i navodno predstave kako među njima ipak postoji kohezioni faktor. Kasno su se sjetili – skoro čitava 24 sata po isteku roka”, kazao je Bogdanović.

On je dodao da su prije toga dane trošili govoreći o “većini“, a priželjkujući da je ne bude.

“Danas već govore o “parlamentarnoj većini“, i sami svjesni da su – promjenljiva većina. Kome to nije jasno, neka se samo sjeti kako je ta “većina“ funkcionisala od 2020. godine do danas”, rekao je Bogdanović.

On je kazao da je apsurdno da o državnom udaru govori neko ko stoji iza stvarnog pokušaja državnog udara, o kome, kako je dodao, ovih dana relevantni mediji širom svijeta naširoko izvještavaju da je plaćenik Kremlja.

“I taj bi danas da uđe u vladu u jednoj članici NATO-a, pa još morališe i drugima drži lekcije”, naveo je Bogdanović.

On je rekao da se vidi da i među “starom“ većinom postoje oni koji su prozreli kakvim se nečasnim radnjama pojedini služe.

“Tako da su maske pale i više nema ničega nejasnog, ni nama, ni njima”, kazao je Bogdanović.

On je poručio da ovog puta bježanja nema i da su izbori tu.

“Pa ćemo se izmjeriti ko koliko vrijedi”, zaključio je Bogdanović.

