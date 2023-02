Bečić predsjednički kandidat Demokrata

Podgorica, (MINA) – Lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić kandidat je te stranke na predsjedničkim izborima.

Bečić je, na konferenciji za medije nakon sjednice Glavnog odbora stranke, naveo da je kao predsjednički kandidat spreman da se bori za svoju zemlju i narod.

“Spreman sam da se borim za našu čast, slobodu, državnosti i jedinstvo. Spreman da se borim za našu budućnost, sve vjere i nacije. Vjerujem da ćemo mi, protivnici bivšeg režima, biti posljednji narod koji se branio od svog predsjednika”, kazao je Bečić.

On je rekao da se ne smije zaboraviti da su emocije i zajedništvo ono što ljude čini ljudima.

“Neka naša borba bude borba za ono što je ispravno, humano i dobro za sve vas a ne za nekog od nas, jer to je poštenje. Samo zajedno možemo stvoriti bolju budućnost za sebe i buduće genreacije. Zato vas pozivam da mi se pridružite u ovoj brobu za našu zemlju, narod i budućnost”, rekao je Bečić.

On je obećao da će obnoviti čast u poltici i pobijediti svađe i obmane.

“Obećavam da ću voditi ovu zemlju s integritetom, čašću i karakterom”, poručio je Bečić.

Potpredsjednik Demokrata Momo Koprivica kazao je da je Glavni odbor danas jednoglasno utvrdio Bečića za predsjedničkog kandidata.

“Kada bude izabran za predsjednika, Bečić će biti najmlađi predsjednik jedne države u čovječanstvu. A ta istorijska privilegija neće ga zapasti slučajno”, rekao je Koprivica.

On je kazao da je Bečić to zaslužio svojim radom, kao i ličnim i političkim vrlinama.

“Imajući u vidu te vrline, da je čovjek kojim je data riječ primarna obaveza, možemo konstatovati da će svaki građanin Crne Gore biti dostojno predstavljen kroz lik i djelovanje Alekse Bečića, budućeg predsjednika Crne Gore”, saopštio je Koprivica.

Generalni sekretar Skupštine Aleksandar Klarić rekao je Crnoj Gori potreban državnik koji će da brani državni interes, kao i predsjednik koji će da očuva mir i multinacionalni sklad.

“Preko 12 hiljada građana Crne Gore, preko dvije hiljade lokalnih i državnih funkcionera je večeras poslalo jasnu i glasnu poruku – Novi predsjednik Crne Gore, Aleksa Bečić“, kazao je Klarić.

Državna izborna komisija do sada je utvrdila kandidature lidera Nove srpske demokratije i Socijaldemokratske partije Andrije Mandića i Draginje Vuksanović Stanković.

Kandidat Demokratske partije socijalista na predsjedničkim izborima biće lider te stranke Milo Đukanović.

Predsjednički izbori zakazani su za 19. mart, a krajnji rok za predaju kandidatura je 26. februar.

