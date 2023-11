Bečić: Posvećenost borbi protiv kriminala i korupcije simbol spremnosti pridruživanja EU

Podgorica, (MINA) – Posvećenost Crne Gore borbi protiv kriminala i korupcije nije samo pitanje unutrašnje politike, već i simbol spremnosti države da se pridruži Evropskoj uniji (EU), ocijenio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

Iz kabineta potpredsjednika rekli su da se Bečić sastao sa ambasadorom Bosne i Hercegovine (BiH) u Crnoj Gori, Branimirom Jukićem.

Bečić je rekao da su dobri susjedski odnos dvije zemlje oduvijek bili primjer istinskih, tradicionalnih i snažnih veza.

“A tome u prilog govori i činjenica da BIH jedini potpisani i ratifikovani sporazum o granicama ima upravo sa Crnom Gorom”, rekao je Bečić.

Prema riječima Bečića, izbor sedmog sudije Ustavnog suda ne predstavlja samo pozitivan signal već je i odraz čvrste posvećenosti dijalogu koji će služiti kao temelj za jačanje pravne države i demokratskih institucija.

U pogledu izazova borbe protiv kriminala i korupcije, Bečić je, kako se dodaje, naglasio da Crna Gora stoji kao bedem u svojoj otpornosti i odlučnosti.

“Naša posvećenost toj borbi nije samo pitanje unutrašnje politike, već i simbol naše spremnosti da se pridružimo zajednici naroda koja dijeli naše vrijednosti. U mirnoj luci EU, Crna Gora vidi svoju istorijsku šansu, koja se rađa jednom”, poručio je Bečić.

Bečić je istakao složenost trenutka za Crnu Goru zbog teškog nasleđa, “ali i motivaciju da sve izazove prebrodimo zbog velikog cilja i generacijske šanse koja stoji pred nama”.

Jukić je kazao da gormiranje nove vlade i postizanje širokog konsenzusa oko važnih pitanja kojem svjedočimo u nekoliko odluka ne donosi samo nadu, već izgleda kao početak nove ere u kojoj proces deblokade pravosuđa postaje kamen temeljac ubrzanog puta Crne Gore ka EU.

“To je značajan korak naprijed ka ostvarenju vaše vizije evropske Crne Gore, utemeljene na principima pravde i vladavine zakona”, rekao je Jukić.

On je, kako se navodi, naglasio da region treba da se okrene budućnosti, ostavljajući za sobom sjenke prošlosti.

“Naša zajednička maršuta ka boljem sjutra zahtijeva da svakim korakom, makar i najmanjim, gradimo nasljeđe za buduće generacije”, rekao je Jukić.

On je rekao da sa odlučnošću Vlade da Crna Gora pristupi EU, “ne samo da se uzdižete kao država, već postajete dio mozaika evropskog jedinstva, donoseći korist kako sebi, tako i čitavom regionu”.

