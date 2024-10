Bečić: Doprinos kolektivnoj bezbjednosti jedan od prioriteta Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Politička stabilnost i široka podrška koju Vlada ima u parlamentu sa čvrstim opredjeljenjem da radi maksimalno pun mandat do kraja 2027. godine, garantuju nastavak reformskog puta Crne Gore, poručio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

On je, kako je saopšteno iz Vlade, učestvovao na Varšavskom bezbjednosnom forumu.

Na marginama Varšavskog foruma, Bečić je razgovarao sa ministrom odbrane Velike Britanije Lordom Vernonom Coakerom, ministrima vanjskih poslova Letonije, Ukrajine, Litvanije, Baibom Braže, Andrii Subihom i Gabrieliusom Landsbergisom.

Bečić je, kako se dodaje, razgovarao i sa nekadašnjom potpredsjednicom Evropske komisije i visokom predstavnicom EU za vanjske poslove, Ketrin Ešton, kao i sa istaknutim organizatorima Varšavskog bezbjednosnog foruma iz Kasimir Pulaski fondacije.

Ističući važnost razvijanja zajedničkih odgovora na globalne bezbjednosne izazove, Bečić je, kako se navodi, istakao da Crna Gora snažno korača ka EU putu i ujedno bilježi istorijske rezultate u borbi protiv kriminala i korupcije.

“Odličnom saradnjom i povjerenjem bezbjednosnog sektora, tužilaštva i međunarodnih partnera bilježimo odlične rezultate na polju borbe protiv svih oblika kriminala”, rekao je Bečić.

On je rekao da, nakon dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila, velikog uspjeha i prekretnice Crne Gore na evropskom putu, država veoma intenzivno i marljivo radi na stvaranju svih pretpostavki kako bi zatvorila četiri poglavlja do kraja godine i napravili novi veliki korak ka finalu EU puta.

Bečić je rekao da politička stabilnost i široka podrška koju Vlada ima u parlamentu sa čvrstim opredjeljenjem da radi maksimalno pun mandat do kraja 2027. godine, garantuju nastavak reformskog puta i pozitivnih vijesti iz Crne Gore.

“Crna Gora u EU 2028. godine, uz kredibilno partnerstvo u Sjevernoatlantskom savezu, solidarnost i doprinos kolektivnoj bezbjednosti i borbi protiv transnacionalnog kriminala našu su prioriteti”, kazao je Bečić tokom razgovora sa svojim sagovornicima prvog dana Varšavskog foruma.

Navodi se da su ministri vanjskih poslova Letonije i Litvanije rekli da Crna Gora, njihova NATO saveznica i kandidat za članstvo u EU, kao i do sada ima podršku te dvije države u nastavku integracionih procesa.

“Nastavite sa reformama, radujemo se novim lijepim vijestima”, kazali su ministri vanjskih poslova Letonije i Litvanije.

Navodi se da je tokom Varšavskog foruma, jedna od najznačajnih tema bila pronalaženje rješenja za aktuelna pitanja u oblasti bezbjednosti i odbrane, posebno u kontekstu evropske i globalne bezbjednosti.

Dodaje se da je Subiha tokom razgovora sa Bečićem Subiha zahvalio Crnoj Gori na kontinuiranoj podršci u izazovnim vremenima.

“Zahvaljujem na velikoj pomoći koju ukrajinski narod osjeća i cijeni od Crne Gore”, kazao je Subiha.

Osnivač Fondacije Zbigniev Pisarski zahvalio je Bečiću na učešću i, kako se dodaje, izrazio želju za daljim razvijanjem saradnje i pružanju pomoći u sektoru bezbjednosti i snaženju partnerskih odnosa.

Navodi se da su Varšavskom bezbjednosnom forumu prisustvovali predsjednici i potpredsjednici vlada, ministri unutrašnijh poslova, ministri vanjskih poslova, ministri odbrane kao i pripadnici vojske iz preko 90 zemalja, uključujući аmbasadore i eksperte za međunarodne odnose i bezbjednost.

