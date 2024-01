Atlantski savez: Krapović nastavio da relativizuje maligne uticaje u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Izjava ministra odbrane Dragana Krapovića da u Crnoj Gori nema miješanja i malignog uticaja iz Srbije, nasatavak je njegove relativizacije malignih uticaja sa kojima se Crna Gora suočava, ocijenili su iz Atlantskog saveza (ASCG).

Oni su to kazali reagujući na tvrdnje Krapovića da u Crnoj Gori nema miješanja i malignog uticaja iz Srbije i da se između miješanja koja dolaze iz Rusije i Srbije ne može staviti znak jednakosti.

Kako su naveli iz ASCG, takva tvrdnja Krapovića mogla bi se pripisati političkoj i obavještajnoj neinformisanosti, da ne dolazi od ministra u čijem se resoru nalazi Obavještajno-bezbjednosni direktorat i koji je član Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

„Ovako, izjava Krapovića predstavlja nastavak njegove relativizacije stranog miješanja i malignih stranih uticaja sa kojima se Crna Gora suočava, a riječ je o praksi relativizacije koja je intenzivirana još u vrijeme manjinske Vlade Dritana Abazovića“, navodi se u reagovanju ASCG.

Kako su kazali, da je riječ o neodbranjivoj tezi i neodgovornoj praksi najviših državnih funkcionera, direktno odgovornih za bezbjednost i stabilnost društva i političkog sistema u Crnoj Gori, svjestan je i Krapović.

„Budući da je odmah nakon ocjene da nema malignog uticaja koji dolazi iz Srbije priznao da Srbija svoje ambicije „u jednom dijelu“ ne ostvaruje na legitiman način i da ima veliki broj problema koji dolaze odatle“, dodali su iz ASCG.

Oni su istakli da je Krapović, ipak, insistirao da u Srbiji nije detektovao „neko preveliko neprijateljstvo prema Crnoj Gori“.

Iz ASCG su ocijenili da je posebno zabrinjavajući paušalni komentar Krapovića koji olako proglašava „političkom“ rezoluciju Evropskog parlamenta koja jasno ukazuje na zabrinutost evropskih zvaničnika zbog pokušaja Pravoslavne crkve da u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj, promoviše Rusiju kao zaštitnicu tradicionalnih porodičnih vrijednosti i ojača odnose između države i Crkve.

„Otpisujući na taj način zapažanje zapadnih partnera koje bi, kao ministar u zemlji kandidatu za članstvo u Evropskoj uniji, trebalo pažljivo da čita i razumije, ministar Krapović je prešao preko činjenice da je Srpska pravoslavna crkva (SPC) bila aktivan učesnik u svim izbornim procesima u Crnoj Gori i dodatno se aktivno uključila u kampanju za popis stanovništva“, rekli su iz ASCG.

Kako su naveli, Krapović je naglasio da ne abolira cijelu SPC, već samo „djelovanje četiri eparhije“ u Crnoj Gori.

Iz ASCG su dodali da je Krapović, izgleda, zaboravio da je i sjedište tih eparhija u Beogradu.

„Veza SPC i pravoslavnih bratstava Miholjski zbor, Stupovi, Zavjetnici Tvrdoš Nikšić, vidljiva je nakon ruske agresije na Ukrajinu, kada su upravo ovi akteri bili nosioci aktivnosti mitinga i okupljanja podrške Rusiji u Crnoj Gori“, naglasili su iz ASCG.

Kako su rekli, te organizacije tijesno sarađuju sa SPC i aktivno koordiniraju proruske i antizapadne aktivnosti na teritoriji Crne Gore.

Iz ASCG su ocijenili da se Krapović zabrinjavajuće blago osvrnuo i na uticaj koji se ispoljava kroz medije.

„Iako bi, kao dugogodišnji poslanik i ministar odbrane, morao biti svjestan da se ne radi samo o medijima i portalima koji „uzmu izjave pa ih iskrive, izvuku iz konteksta“, već o cijelom sistemu medija pod direktnom kontrolom režima u Beogradu“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da ti mediji, koji kroz svoje ispostave u Crnoj Gori, već više od deceniju, neprofesionalnim izvještavanjem targetiraju građane Crne Gore.

„Ovi mediji su posebno aktivni tokom važnih društveno-političkih dešavanja u Crnoj Gori – prisjetimo se samo takozvane Bitke za Nikšić i agresivne medijske kampanje koja je dolazila iz Srbije tokom lokalnih izbora u Nikšiću u martu 2021. godine“, dodaje se u reagovanju.

Iz ASCG su podsjetili i na kampanje kojom se negiraju crnogorska nacionalnost, državnost i nezavisnost, a koja je intenzivirana pred početak popisa u Crnoj Gori.

Oni su naglasili da se strano miješanje koje dolazi iz Srbije ispoljava i preko političkih partija i političkih lidera.

Prema njihovim riječima, najnovija potvrda te teze, a bilo ih je mnogo u proteklih pet godina, mogla se vidjeti kroz prisustvo predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića na stranačkoj proslavi izborne pobjede Srpske napredne stranke.

„Srbija je opredijelila značajne svote novca za osnivanje i djelovanje organizacija sa srpskim predznakom, a koje često i otvoreno artikulišu želju da se eliminiše građanska, multietnička i evropska Crna Gora“, rekli su iz ASCG.

Oni su naveli da je jedan od takvih većih projekata, u koje je Vlada Srbije uložila 3,4 miliona EUR, izgradnja Srpske kuće u Podgorici, u kojoj su sjedište našle brojne (para)medijske i slične organizacije koje neskriveno sprovode ovu agendu.

Iz ASCG su kazali da se nadaju da će Krapović buduće javne nastupe i izjave o malignim i spoljnim uticajima zasnivati na činjenicama, a ne političkim ocjenama na koje je kao poslanik i potpredsjednik Demokratske Crne Gore imao pravo.

„Kao ministar odbrane, Krapović se mora navići na posebnu obavezu koju ima prema državi Crnoj Gori i njenim interesima, građanima, i partnerima koji rade u interesu njene evropske i evroatlantske budućnosti, i mora preuzeti odgovornost za izradu strategije za zaštitu nacionalnih interesa i bezbjednosti Crne Gore“, zaključili su iz ASCG.

