Abazović: URA jedina sačuvala prozapadni kurs

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA je jedina struktura koja je u potpunosti sačuvala prozapadni kurs, ocijenio je premijer i lider URA-e Dritan Abazović.

On je novinarima, nakon svečanog prijema seniorske košarkaške reprezentacije u Vili Gorica, kazao da se od onih koji sastavljaju novu Vladu ne može čuti priča oko principa, već oko podjele resora.

„Baš je jednostavno, razgovaram sa predstavnicima međunarodne zajednice i ono što niko ne dovodi u pitanje je URA, a kada su u pitanju strateška spoljnopolitička opredjeljenja Crne Gore i njihova zaštita“, rekao je Abazović.

On je naveo da ne može da kaže na koje međunarodne partnere misli jer bi, kako je dodao, to bilo neprimjereno.

Upitan da prokomentariše svoju izjavu da ih međunarodni partneri mole da budu dio vlasti da bi kontrolisali neodgovorne pojedince, i ko su ti pojedinci, Abazović je kazao da se oni sami otkrivaju.

„Oni koji jedan dan zastupaju (Vladimira) Putina, drugi dan (Džozefa) Bajdena. Ti koji imaju tako labilne stavove, biće skloni da ih mijenjaju i kasnije. Sistem kičme tako funkcioniše, kad je jednom savijete, to vam postaje navika“, rekao je Abazović.

On je, odgovarajući na pitanje novinara o tome što je ga ombudsman Siniša Bjeković pozvao da poštuje prezumpciju nevinosti, rekao da misli da Bjeković radi pod pritiskom.

„Svako ima pravo na stav, poštujem instituciju ombudsmana“, rekao je Abazović.

On je kazao da niko nije prekršio prezumpciju nevinosti.

„Govorim o organizovanom kriminalu, štitim građane, dobra Crne Gore, ekonomski sistem države. Ako misli da treba da stanemo u zaštitu narko kartela, organizovanog kriminala, ubica, u zaštiti ljudi koji su kapital stekli na nezakonit način, onda njegov apel nema smisla“, rekao je Abazović.

On je dodao da smatra da Bjeković misli na identičan način kao i on.

„I onda mislim da treba da razumije kontekst mojih izjava“, zaključio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS