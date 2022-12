Abazović na Evropskom molitvenom doručku u Briselu

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović otputovaće danas u posjetu Briselu, gdje će na poziv članova Evropskog parlamenta (EP) prisustvovati Evropskom molitvenom doručku.

Kako je saopšteno iz Vlade, po dolasku u Brisel Abazović će govoriti na svečanoj večeri uoči centralnog događaja u organizaciji Evropskog molitvenog doručka, u Kraljevskom muzeju umjetnosti u Briselu.

Navodi se da će Abazović sjutra prisustvovati molitvenom doručku, koji se održava u okvirima američkog molitvenog doručka, a ovogodišnji 25. jubilarni će se održati u EP.

Nakon molitvenog doručka Abazović će, kako je najavljeno, govoriti na panelu u organizaciji “Friends of Europe”, gdje će uvodna obraćanja osim njega imati i predsjednici Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski i Albanije Edi Rama.

Iz Vlade su naveli da organizacija „Friends of Europe” predstavlja jedan od vodećih nezavisnih istrazivačkih centara u Evropi, koji ima za cilj izgradnju mirne, stabilne i prosperitetne Evrope.

“Ovogodišnji Samit „Evropska unija (EU)-Zapadni Balkan” jedan je od vodećih događaja koji se bavi temom Balkana, a koji omogućava inovativnu diskusiju u pogledu budućnosti regiona i razvijanju odnosa sa EU”, kaže se u saopštenju.

