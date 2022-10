Zbog radova na mreži u utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Vrbica i dio Veruše.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Studenog.

Cetinje

– u terminu od 9 do 16 sati: Bata, Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Brankov Krš, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Somina, Gornje Dubočke i Ozrinići.

– u terminu od 7:30 do 18 sati: Gvozdenice, Prijespa, Stubička, Dio Kličeva, Carev Most, dio Budoša, Norin, Kunak, Stubički kraj i Povija.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Smriječno.

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati – dio Ostros (centar);

– u terminu od 8:30 do 14 sati – Oćas, GolaGlava, Bijelo Brdo i Bijeli Kamen.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel i dio naselja Pistula;

– u terminu od 8 do 12 sati – dio naselja Ulcinjsko polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Dobrakovo, Voljavac, Orahovica, Pavino polje, Sutivan, Ravna Rijeka, Nedakusi i Stožer.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;

– u terminu od 8 do 15 sati – Vladoš i Durutovac;

– u terminu od 7:30 do 14:30 sati – Mujića Rečine.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 15 sati – Žari (Brezovac);

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 8 do 15 sati – Gornja Polja i Pržišta.

Pljevlja

– u terminu od 8 do 18 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje i Metaljka (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci i Leovo Brdo (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 9 do 16 sati – Kosanica.

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati – Krnja Jela.

Žabljak

– u terminu od 9 do 15 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Košutiće i Prisoja.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Dosuđe, Kruševo, izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori, Martinovići i dio sela Velika.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica, fabrika košulja Lavista i dio sela Radmanci.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Bukovica (zaseok Kačari) i Razdolje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

