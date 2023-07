Za 24 sata 13 saobraćajnih nezgoda

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodila se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe teže povrijeđene, a pet lakše.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopštili su da su se u Kotoru i na Žabljaku dogodile po tri nezgode.

U Ulcinju su se dogodile dvije nezode, a u Podgorici, Baru, Nikšiću, Pljevljima i na Cetinju po jedna.

Policija je izdala 549 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijela 81 prekršajnu prijavu.

Policija je oduzela 20 pari registarskih tablica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS