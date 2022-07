U utorak zbog radova na mreži isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 05.jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dolovi Kovački, Oraovica, Lužnica, Studeno

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kokošice, Meterizi, Đalci, Jankovića Krš, Dobrska Župa, Lalino Ždrijelo i Božija Voda

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bezuje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Riđani

Budva

-u terminu od 8:30 do 13:30 sati: Gradilište Hotel “AS”

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ostros

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Gač

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio naselja Donji Štoj(kod nekadašnjeg restorana Monako)

-u terminu od 10:30 do 14:00 sati: dio naselja Gornji Štoj i desna strana Ade Bojane prema račvi

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela Vrševo i Azane

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Planinski katun Lokve

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Slatina,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce, Prisoja, dio sela Zabrđe

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kalače

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Velika, selo Jara

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Marića luka, Papratine, Štitarica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Babića polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Suva gora, Sunga

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Džukeljska jama, Stožer 2, Kovren, Slijepač most – Pali, Žiljak, Ušanovići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Bratosavina

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Borje

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS