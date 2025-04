U utorak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez struje ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati: dio Novog Sela.

Cetinje

-u terminu od 09 do 15 sati: Oćevići, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići (kratkotrajna isključenja),Začir, Dubova, Ulica Grahovska, Ivanbegova, Obilića Poljane, Bogišin krš i dio Donjeg Kraja.

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Golijsko Naselje , dio Bulevara 13.jul, dio Kličeva, Straševska

Nikšić 8:00 17:00 Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do.

-u terminu od 08 do 14 sati: Ul. Tovićka, ul. Hajdučka, dio Dragove Luke

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Laza , dio Dragovoljića

Plužine

-u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac,Bezuje.

-u terminu od 08 do 17 sati:” Unač, Repetiror

Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Kolašin

-u terminu od 08 do 17 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari,Plana, Blatina, mHE Bistrica, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Lipovo, Bakovići, Hils, Ilinčić, Rovačko Trebaljevo, Moračko Trebaljevo, Radigojno, Fabrika vode ‘Suza’, Željeznička stanica ‘Trebaljevo’, mHE Bukovica, Sjerogošte.

-u terminu od 08 do 16 sati:Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Manastir, Ćirilovac, Žirci, Sjerogošte, Gornje Lipovo, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati:Juškovića potok, Rudnica, Pržišta, Feratovo polje, Gornji Lepenac, Donji Lepenac.

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Draškovina, Pavino Polje, Zaton – stara škola, Zaton – Klinac, Njegnjevo, Muslići, Sutivan, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Ravna rijeka.

-u terminu od 08 do 15 sati:Ivanje,Grab – Dauti.

-u terminu od 08 do 17 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad.

Tivat

-u terminu od 08 do 15 sati:Klinci, Zabrđe, Petrovići, Obosnik.

Kotor

-u terminu od 06 do 08 sati: Grbalj (Industrijska zona, Dub, Sutvara,Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Paprati, Šišići, Popova ulica, Pelinovo, Nalježići, Odže, Jugodrvo, Lješevići, Vranovići, Bigova, Lukavci, Pržice, područje oko tunela Vrmac), Kavač, Lovanja, Trojica, Vidikovac, Mokra Ploča, Crveni Brijeg, Pipoljevac, Mirac, Čavori, Koložun.

Budva

-u terminu od 14 do 15 sati: Hotel Belwi II’

-u terminu od 13 do 13:30 sati: Repetitori: Mtel, Telekom, One, RTV BD.

-u terminu od 13 do 14 sati: Dio nas.Stari Grad

-u terminu od 13:30 do 14 sati: Zgrada : OLD TOWN INVEST GROUP

-u terminu od 09 do 10 sati: Hotel Avala

-u terminu od 10 do 11 sati: Dio nas.Gospoština

-u terminu od 11 do 12 sati: Dio nas.Stari Grad

-u terminu od 12 do 13 sati: Dio nas.Stari Grad

Ulcinj

-u terminu od 07:30 do 13:30 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: naselje Đerane iza Doma zdravlja

-u termini od 11:30 do 12:30 sati: Đerane, Ulcinjsko polje, Velika plaža, Donji i Gornji Štoj, Reč, Kodre Dakine, Ada Bojana.

Bar

-u terminu od 08 do 14 sati:Potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža.

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Lagatore, selo Rovca.

-u terminu od 09 do 14 sati: dio sela Šekular.

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14 sati: dio sela Božiće

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Kalica.

Plav

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Đuričke Rijeke 2)-Opština Plav(128 potrošača).Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh.

Gusinje

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dolja i Kačanik .

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Bać Zaseok Kajevići – Opština Rožaje (29 potrošača)

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Brvenica, Rabitlje.

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati: Suvodo, Pitomine

-u terminu od 09 do 11 sati: Ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero – Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova.