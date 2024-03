U utorak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez struje ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Korita, dio Bera, dio Stare Zlatice, Radunovići, dio Tološa oko Groblja u Tološima, Ulica Rusa Radulovića, Kragujevačka, dio ul. Kosmajske i Vinogradske.

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Naselje uz obalu Ribnice.

– u terminu od 08 do 17 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat.

Podgorica/Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunice, Šobajići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Rubeža, dio Oštrovca, Dubravča Do, Straševina – Barake, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, dio Straševine.

Plužine

– u terminu od 08 do 12:30 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna.

Bar

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Dio potrošača u Makedonskom naselju, potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha).

– u terminu od 10 do 20 sati: Potrošači na području Ostrosa će ostati 30 minuta bez napajanja.

– u terminu od 11 do 13 sati: Mirošica, Vinogradi, Zagrađe, Kekec, Crveni Krst, zgrade ZIB, Hotel Nikšić, Zlatni Nar, Korali, Južno More, Brca, Ivan milutinović, Ineks, Ratac, Kapraža, Gošići, Sutomore, Prepumpna Stanica, Partizanski put, Sozina, Priboj, Marovići, Kotorska Vrata, Bjelila Zlatibor, Rutke, Pobrđe. (naizmjenično isključenje po izvodu u trajanju do 30 minuta u navedenom periodu).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselje Đerane, (ulica 28 Decembra, iza Doma Zdravlja), dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Radanovići – Ulica Maguda.

– u terminu od 09 do 12 sati: Novo Naselje, Dobrota- Sveti Matija, Morinj- centar, Kobila.

– u terminu od 09 do 15 sati: Morinj- Kobila.

Andrijevica

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornje Luge.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma, dio sela Goražde, Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Dobrinje, Rajkovići, Mahala, Krstače, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Vrh, Čokrlije, Rodijelja.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni,

Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450, Paljevine, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Durutovac-Lokve, Bare Kraljske.

– u terminu od 10 do 11 sati: Drijenak, Radigojno, Trebaljevo, Fabrika vode Suza, mHE Bukovica, Željeznička stanica Trebaljevo, Sjerogošte, Manastir Morača, Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Dugi laz, Starče, Dragovića polje, Ljevišta, Bojići, Redice, Bare, Đuđevina, Drijen, Podi, Prekobrđe, Ulica, Uljari.

– u terminu od 10 do 13 sati: Bakovići, Fak, Šik, Ilinčić, Plana, Blatina, Migalovica, mHE Bistrica, Lancer, Lipovo.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Ravni, Dobrilovina, Paćice.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosuđe i dio Kruševa.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Radmanca i Trpeza.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kačapore.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.