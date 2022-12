U utorak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 27. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, zgrade pored Gimnazije i Jasika.

– u terminu od 09 do 10 sati: Dahna, Dajbabe, Botun.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Brzo, Studeno, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina, Glavica i Oraška Jama.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, Dragovoljići, Risji do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Brezna.

Bar

– u terminu od 08 do 16 sati: Alkovića Brijeg, Dobra Voda -Simonović, Brkanovići, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Agroeksport, Kunje, Karastani, Duške, Mala Gorana, Nikezići, Velja Gorana, Pelinkovići, Metanovići, Kovačevići .

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dupilo i Popratnice.

– u terminu od 09 do 14 sati: Polje kod Zetatransa, Karanikići, Duvanska, Polje kod Debelja.

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Kaptaža Brca, potrošači kod kaptaže i oko Crkve na brcu, Šaren sad i komplet Brca gornji dio sa Gošićima.

Budva

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio naselja Seoce, naselje Jaz , plaža Jaz, servisna zona Jaz, Poljice, Prijevor i dio naselja Lastva Grbaljska u blizini pošte.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio naselja Babin do (ul. Praška i Prešernova).

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Turist B-područje oko vile “Panonija”.

– u terminu od 09 do 13 sati: Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Bućini,.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 11:30 sati: Golubijera-Škver.

– u terminu od 08 do 16 sati: Mojdež, Tijesni Klanac, Kulinovići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Jačeglav, Rebra (Podi).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Štitara.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Grab, Sutivan, Pavino polje i Rakonje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE Bukovica, , Sjerogošte, Vijenac, Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski-centar 1450, Paljevine i Smira.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Bjelojevići, Gornja Polja, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 14 sati: Kaludra.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Vusanje.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Kosanica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Seošnice.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Borje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

