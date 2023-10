U utorak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, UlicaMašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte, Drezga, dio naselje u ulici Crnogorskih serdara i dio Ulica Ljubović

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Draževina, dio Podstrane, Popratnica, Kornet i Krusi, Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, pilana Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 8:30 do 10:00 sati: dio Mojanovića (Velji Put), Golubovci , Goričani, sportski centar Beglaci, Balabani, Rog Livade,Trešnjica, Gostilj, Studenac, Mataguži, Gošići i Odžino Polje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo i Studeno (kratktorajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Komunice, dio Kosića uz magistralu

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dubovik, Petrov Do i Milijevići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kneževići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bobotovo Groblje, Obljaj

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do

Budva

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Topliški put, Seoce , Prijevor , Jaz, Servisna Zona Jaz

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: dio naselja oko Autobuske stanice , zgrade kod kafica Bondjorno, zgrada kod marketa France.

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: potrošači na području Čeluga u blizini KIPS-a i pekare “Montenegro”, RAPEX-a, dio Barskog Polja i Milanovića, potrošači na području Runja (Ostros).

-u terminu od 16:00 do 17:00 sati: potrošači na području Oćasa – Komine, Bijelo Brdo, Bijelog kamena (dio Kunja).

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: dio potrošača na području Velikog pijesak od ul. 91 do ul. 124.

-u terminu od 18:00 do 19:00 sati: potrošači na području Kunja (zaseok Kaplanovići i Alići)

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bašča, Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, Donja Lovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće

Plav

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Vojno Selo, Hakanje, Gropa, Jasenice, Hoti i dio sela Đurička Rijeka – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika, dio sela Gornja Rženica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Buče, selo Laze

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zagorje

Herceg Novi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Mojdež-Andrići, Mojdež – Kulinovići, Žvinje, Sutorina- područje oko motela ” Vinogradi”

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Drndari, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Smira

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Manastir Morača, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnaj, Dugi laz, Starče, Dragovića polje, Ljevišta, Bojići, Redice, Bare, Đuđevina, Drijen, Podi, Prekobrđe, Ulica, Uljari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ravni, Vrujca

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Radigojno, Međuriječje, Rečine, Dragovića polje, Ljuta

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Rakonje, Podbrežje, Unevina (dio sela do pruge), Laholo

-u terminu od 10:00 do 18:00 sati: Vergaševići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rajkovići, Vrh, Nedakusi, Pavino polje, Goric, Nikoljac – Rogojevići, Stožer, Zminac

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 20:00 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 20:00 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Male Krće, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Mrčevo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

