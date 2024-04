U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: naselje Central Point, Arsenija Boljevića, Marka Radovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kineska ambasada i dio oko ambasadem Kvart između Ulica Hercegovačke, Balšića, Miljana Vukova, Marka Miljanova, Bezjovo, dio Kosora, Gornja Vrbica, Ulica Partizanski Put, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske, Savske, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Stanaj Adžaj, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Ždrebaonik, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo,Kula Lakića, Međice, Luke, Jelenak, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno , Gorica, dio Komunice, dio Suka

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pod Uba, Rvaši, dio Donjeg kraja, ulica Jabučka i Mojkovačka

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Straševina – Barake, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, dio Straševine, Srijede, Obljaj, Bukovik

Herceg Novi

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Vrbanj, dio naselja Presjeka

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Briska Gora, Zoganje, Brdela, Pinješ 2 / Kosovska ulica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pinješ, Pristan, Meterize, Stari Grad, dio Nove Mahale,Mandra, ul. 26.novembar od Robne kuće do Posejdona (maksimalno 30min.)

Bar

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), dio potrošača na području Veljeg Sela, potrošači na području Veljeg Sela, Kunja, Karastana, Duškića, Pelikovića i Gorane.

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bare Žugića

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići,Titeks, Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Radmanci , selo Kruščica

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Mašte , dio sela Goražde, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 ,dio naselja Taluma, selo Zagorje, dio prigradskog naselja Donje Luge

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Banje selo

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Malo polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Sela, Sutivan

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Strojtanica, Ostrelj, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Donja Štitarica, Ravni, Žari – Brezovac, Krstac – Šundeci

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero, Gornja Štitarica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Izlasci

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Manastir Morača, Vrujca, Ravni

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Drndari

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

