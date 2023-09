U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: dio Dahne iza Montenegro Pumpe, Ulica Vojislavljevića oko Novog Volvox-a, Benziska Pumpa u Dahni

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Drezga, dio Veruše oko pilane, dio Gradca, naselje oko fabrike “19. decembar” na Zabjelu, zgrade u Ulici Pera Ćetkovića

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, firma Megran, Kosić, firma Farmont, firma MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina, Glava Zete

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Paprati, Bjeloši, Gornič, Duge Njive, Presjeka, Podkapom – Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Koravlica, Usputnica, Crkvičko Polje

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje Ada (dio kućica od mosta prema račvi)

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ul. Pavla Rovinskog, ul. Adrovića , Grdovići

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori, selo Laze

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zagorje, dio sela Buče

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Ulotina, dio sela Seoce

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Honsiće

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: selo Binjoši

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti- Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: ulice:Racina , Ribarska i Jezerska

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Siga, Slatina, Jakovići, Jokići, Stričine, Stevanovac, Pobrsijevići, Gostilovina, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Bjelojeviće, Krstac-Šundek, Gornja Štitarica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međuriječje, Sjerogošte, Dragovića polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Mioska, Vočje, Dugi laz, Krušev lug, Dragovića polje, Ljevišta, Zakrilje, Osreci, Svrke, Starče, Redice, Bojići, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Smira

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Jabučina

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Cerovo, Njegnjevo, Sutivan , Negobratina, Potkrajci , Femića Krš, Voljavac, Ramčina

Pljevlja

-u terminu do 8:00 do 17:00 sati: naselje Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Šljuke, Vrba, Meljak, Višnjica, Zahum

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gornja Bukovica, Fabrika vode u Gusarevcima, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela, Bijela

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

