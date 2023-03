U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Donje Gorice uz obalu kod sportskih terena, Duga, dio Podstrane

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jelenak, Klanica,Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba i Jablan (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međice, dio Novog Sela, dio Oraške Jame

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Drušići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brezovik, dio Gornjeg Polja, Raspuće, Obljaj, Višnjića Do

Tivat

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Gornja Lastva i Tomičići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Škaljari- područje oko tunela

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Bunovići

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ratiševina

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: sela Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići, naselje Baukovo u blizini Islamskog centra

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: iznad magistrale od 126 ulice, Biština i Ravanj

-u terminu od 9:30 do 11:00 sati: Sotonići, Brčeli, Podgor, Bukovik

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio naselja Perovići

-u terminu od 9:30 do 17:00 sati: Bijele Poljane

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zoganje, Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel

-u terminu od 10:00 do 20:00 sati: Femići, Ada, – Reč I Monako

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac, Žari – Brezovac, Žari – Razboj

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gojakovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trmanje, Migalovica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mioska , Ulica Jagoša Simonovića (traforeon ‘Spomen dom’), Smira

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Vrh, Šipovice

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Sutivan

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Božovića polje, Grančarevo, Sutivan, Malo polje-Klanac, Nikoljac, Ribnik, Rogojevići, Obrov, zgrade MUP-a i PIO-a, Radulići, Strojtanica, Voljavac

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Zaostro , dio sela Bubanje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Rijeka Marsenića

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Đurička Rijeka

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Binjoši, Razdolje

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

