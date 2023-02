U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 9:30 do 12:30 sati – dio Bioča uz obalu Male rijeke;

– u terminu od 9 do 15 sati – Duga.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Gornji Zagarač, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica i Donje Selo;

– u terminu od 8:30 do 15 sati – dio Veljeg Brda i Sretnja.

Cetinje

– u terminu od 9:30 do 13 sati – Čevo i Monteks na Čevu;

– u terminu od 9 do 16 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja i Bijelo Polje.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Cerovo, Neckom, dio Brlje, dio Studenaca i Usputnica.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati – repetitor Možura;

– u terminu od 8 do 14 sati – dio naselja Nova Mahala(ulica Mehmet Gjyli) i dio naselja Đerane iza marketa Kallaba.

Bar

– u terminu od 8 do 14 sati – naselje Dubrava.

Budva

– u terminu od 9 do 12:30 sati – dio naselja Nerin i dio naselja ul. XXI.

Kotor

– u terminu od 9 do 13 sati – selo Kolozun;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje iza hotela Blue Bay i naselje Mirac.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 15 sati: Zelenika, Kuti i Sasovći.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 14 sati: Dubrave, Lećevišta i Femića Krš;

– u terminu od 9 do 16 sati: Sutivan, Radulići, ulice Voja Lješnjaka i Slobodana Penezića – Pruška, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kostići, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Sutivan, Božovića Polje i Voljavac.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati: Smolice, Lugovi, Ljuta, Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski-centar 1450 i Paljevine;

– u terminu od 8 do 16 sati – ul. Jagoša Simonovića (traforeon ‘Spomen dom’) i Smira.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati – Gornja Polja i Štitarica 2;

– u terminu od 9 do 15 sati – Osredine;

– u terminu od 8 do 12 sati – Krasića Strana;

– u terminu od 9 do 14 sati – Gojakovići.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Honsići.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Velika.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Vrbica.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Vusanje.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Goražde.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Oblo Brdo i Rijeka Marsenića.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS