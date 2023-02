U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Kotor

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Popova ulica.

– u terminu od 09 do 13 sati: Dražin Vrt i Markov Rt –Jerovica.

– u terminu od 10 do 11 sati: Lastva Grbaljska.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Sutorina- područje oko stare željezničke stanice i Ratiševina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Savina- područje oko dječijeg vrtića.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Zgrade u Ulica Radovana Zogovića i Miloša Obilića-preko puta FK Mladost, dio Dajbabskog brda i Milunovići.

– u terminu od 09 do 15 sati: područje Bioča, Rijeke Piperske, Lutova, Pelevog Brijega, Bratonožića, .

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 15 sati: Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), Zagreda, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama i Ciglana.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Očevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 09 do 16 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići.

Tuzi

– u terminu od 09 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Neckom, dio Brlje, dio Studenaca, Cerovo, Vitalac, Štedim, Riđani, Kuside, Vrtac, Crnodoli, Broćanac, Moštanica, Široka ulica i Koravlica.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Bjeliša (Mandarići), Zubaca, Tuđemila, Sušare i Manastri Ribnjak, Alkovića brijeg, Dobra Voda, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Duške, Karastani, Mala Gorana, Nikezići, Velika Gorana, Pelinkovići, Metanovići, Kovačevići, dio potrošača na području Limljanja, Potrošači na području Gluhog dola, dio potrošača na području Ostrosa.

– u terminu od 09:30 do 11 sati: Sotonići, Podgor, Brčeli , Bukovik.

– u terminu od 09:30 do 15 sati: Bijele Poljane.

Budva

– u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja Buljarica centar kod konobe Galeb.

– u terminu od 09 do 13 sati: dio naselja pored trafostanice Stupovi 2.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 13 sati: Donji Mojstir.

– u terminu od 09 do 16 sati: Grančarevo, Pavino Polje, Voljavac, Sutivan, Božovića Polje i Godijevo – Pepeljci.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski-centar 1450, Paljevine, Ljevišta, Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE Bukovica, Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Ulica Jagoša Simonovića (traforeon ‘Spomen dom’).

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Polja, Gornji Lepenac.

– u terminu od 09 do 14 sati: Štitarica 2, Lojanice.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dobrodole i dio Lagatora.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Naselje u blizini Šabovića Đžamije, Rudo Polje , Šarkinovići i dio sela Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bukovica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

