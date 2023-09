U utorak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 19. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Tološa, ulicaTivatska i Boška Buhe, dio Tološa, ulicaIvangradska, Barska i Boška Buhe, dio Zlatice oko starog Stadiona Kom, Drezga, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, dio Lamela ŽTO, dio Ulica Janka Đonovića, dio Ulica AVNOJ-a i dio Ulica Steva Boljevića.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dio ulice Nikole Tesle, Ulica Lutovačkih barjaktara i dio ulica Bratonožićke.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito

Cetinje

– u terminu od 09 do 12 sati: Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe .

– u terminu od 09 do 15 sati: Paprati, Bjeloši, Gornič, Duge Njive, Presjeka, Podkapom – Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk, Čukovići.

– u terminu od 11 do 12:30 sati: dio Donjeg Kraja (kratktorajna isključenja u navedenom periodu).

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 10 do 20 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 10 do 20 sati: Kodra, Dušići, dio Sukuruća, Lekovići, Vranj, Vladne, Dubrave, dio Mataguža prema Dubravama, fabrika čipsa, Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Baljački Do, Višnjića Do, dio Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica, Rudnik Zagrad.

– u terminu od 09 do 11 sati: Cerovo.

– u terminu od 11:30 do 14 sati: Studenca Taložnik.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Donji Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, i Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Grdovići i dio potrošača u blizini distribucije.

Budva

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Buljarica -Kisikana, Messer-Tehnogas, CS Buljarica, Golubovići, Buljarica-Burine.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: dio naselja Pistula.

– u terminu od 08 do 14 sati: Donji Kosići.

– u terminu od 11 do 15 sati: dio naselja iza pijace i robne kuće.

Andrijevica

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Oblo Brdo.

Berane

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio Bubanje.

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrad.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Vrh, Babića Brijeg, Pavino Polje, Cerovo, Potkrajci, Voljavac, Sutivan, Njegnjevo.

– u terminu od 09 do 15 sati: Trubina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje, Sjerogošte, Dragovića polje, Ljuta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Drndari, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Smira.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Krstac-Šundek, Siga, Slatina, Jakovići, Jokići, Stričine, Stevanovac, Pobrsijevići, Gostilovina, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Bjelojeviće.

– u terminu od 09 do 14 sati: Dobrilovina.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje, Ulice:Racina, Ribarska i Jezerska.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 14 sati: Zračak Nade, ul. 20. Novembra, dio ul. 37. Divizije – moguća isključenja u navedenom periodu.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio ul. Voja Đenisijevića, Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj.

– u terminu od 09 do 17 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Šljuke, Vrba, Meljak, Višnjica, Zahum.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Razdolje.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jablanica.

– u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV Repetitor.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela i Slatina.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

