U utorak isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 19. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe

Podgorica / Danilovgrad

-+u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova, Burum, dio Komunice, dio Novog Sela

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Donji Crnci, Bregovi Mijovića

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Baljački Do, Rubeža, dio Oštrovaca, Vitasojevići, dio Vilusa, Dolovi

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, dio naselje Đerane(ulica 28. Decembra, iza Doma Zdravlja), ul. Ispod Mediterana prema Holegru

Bar

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha)

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Dio potrošača u Polju (Miljanov Most), potrošači na području Zaljeva, Svetog Ivana, Dobre Vode, Gornja Poda i tunel “Ćafe”

Budva

-u terminu od 9:30 do 18:00 sati: Pogoni WTE (otpadne vod 1,2,3,4 , Naselje Zavala,Ostrvo Sv.nikola, Hot.Montengro, Splendid Zg.Harmonije,Nas.Bečići,Boreti,Vještica,Čučuci, Bečićka plaža,Ivanovići , Komgrap , dio nas.Rafailovići, Jelgrad,Svi hoteli u širem zahvatu bečićke plaže-šetališta .(Naizmjenično isključenje po izvodu u trajanju ne duže od 30 minuta u navedenom periodu)

Kotor

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Morinj- Kobila

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dobrota – Sv. Matija

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Grbalj-Industrijska zona, Jugodrvo, Livadice, Vranovići, Lješevići, Bigova, Radanovići,Pobrđe, Paprati, Ukropci, Šišići, Prijeradi, Lukavci, Trešnjca, Sutvara, Dub, Nalježići, Pelinovo, Pelinska Rudina, Odže, Pipoljevac, Mirac, Koložun, Čavori, Pržice, Tunel, Kavač, Lovanja, Trojica, Vidikovac, Crveni Brijeg, Mokra ploča

Herceg Novi

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Zelenika, Zmijica , Kišići, Kumbor-područje oko restorana “Olimpija”

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Avramovići, Sasovići

-u terminu od 9:30 do 16:30 sati: Baošići, Grabi- Bijela

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Zbljevo

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kalače

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci , dio sela Trpezi

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Isključenje 10kV Izvoda Poliester(potrošač Arda Pelet)-u tajanju ne dužem od 60 minuta

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Isključenje 10kV Izvoda Grnčar(Sela:Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja -u tajanju ne dužem od 60 minuta

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Isključenje 10kV Izvoda Plav-Sela:Dosuđe,Kruševo,Izjegličko naselje,Vusanje,Izvori i Martinovići – u tajanju ne dužem od 60 minuta

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 ,dio naseljaTaluma, dio sela Goražde

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Rovca-Opština Berane – Kratkotrajna isključenja

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dulipolje – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Zaboj – Stup, Dobrilovina, Ravni

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bare Kraljske, Durutovac-Lokve, Drndari

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Vrujca, Ravni, Benzinska pumpa, Oćiba, Lugovi, Vladoš, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ivanje – Koraći

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rakonje, Rajkovići, Mahala, Krstače, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Rasovo – Rastoka, Vrh, Čokrlije, Rodijelja – Brčve

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

