U utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 26. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Stare Zlatice, dio Bera, dio stare Zlatice – ulica Primorska, dio Tološa Ulica Ceklinska.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka,, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (moguća kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, dio Komunice, dio Novog Sela, dio Suka.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 09 do 15 sati: Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Vilusa, Bobotovo Groblje.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje, Potrk.

– u terminu od 08:30 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Dio podrošača na području Marin Ploče.

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), dio potrošača na području Zaljevo.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Zgrada Opštine, Zgrade Solidarnosti, naselje iza zgrade Opštine, dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, dio ulice 28. decembra(zgrade Solidarnosti).

Kotor

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Škaljari- područje u blizini tunela “Vrmac”.

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati: Prčanj-Šarena Gomila.

– u terminu od 09:30 do 13 sati: Krivošije, Ledenice, Dragalj.

Tivat

– u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Tripovići, Češljar, Kava, Dumidran, Gradiošnica, Vrijes, Mihova Glavica, Rahovići.

Herceg Novi

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Igalo – područje oko restorana “Nautilus” i “Casa”, Mokrine, Kruševice, Vrbanj.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva, Sela:Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Goražda i Mašte.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Rasovo – Rastoka, Rajkovići, Mahala, Krstače, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Vrh, Čokrlije, Rodijelja – Brčve.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Benzinska pumpa, Oćiba, Lugovi, Vladoš, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Bazna stanica, Ski centar 1600, Tunel ‘Klisura’, Repetitor ‘Zekova glava’.

– u terminu od 09 do 15 sati: Drndari, Bare Kraljske.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobrilovina, Ravni, Crvena lokva – Stup, Gojakovići.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Radmanca, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Mašnica, Murino i Titeks (kratkotrajno isključenje DV 10 kV Murino).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Klanac.

– u terminu od 10 do 15 sati: Pogoni: Autoservis, Dekor, Fabrika Mašinskih djelova, Tofi, Ibar Mont, Titeks, Kristal.Naselja: Zeleni, Žute Litic, Županjica, Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont, TV Repetitor, Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, DonjaLovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće (Kratkotrajna isključenja u trajanju ne dužem od 60 minuta).

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS