U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 26. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Tološa, ulicaIvangradska, Barska i Boška Buhe, Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, Naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske, Naselje iza restorana Internacional, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara

Ulica Plavska, Vardarska, Kosovska, Kupusci.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 16 sati: Fabrika sira, Stologlav, Eko selo, Iverak, Lakat (moguća kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 16 sati: Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica.

– u terminu od 09 do 12 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, firma Megran, Kosić, firma Farmont, firma MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjenokosi, Prisoja, Risji Do, Baljački Do.

Budva

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Markovići.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bijele Poljane.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Dio potrošače Dubrave 1, ul.126 do ul 131.

– u terminu od 08 do 09 sati: Sotonići, Bukovik, Brčeli i Podgor.

– u terminu od 08 do 10 sati: Potrošači u blizini manastira Ribnjak.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dabezići i Mrkovsko polje.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce.

– u terminu od 11 do 14:30 sati: Kompletno područje Opštine Andrijevica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Buče.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Ravna rijeka, Majstorovina, Banje selo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Čokrlije, Rajkovići, Krstače, Mahala, Pavino polje, Biokovac, Grubješići, Kičava, Bijeli potok, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Grab, Stožer, Medanovići, Kovren, Ostrelj, Pali, Rajkovići, Babića brijeg, Lozna.

– u terminu od 10 do 14 sati: Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Đapanov grob, Banje selo, Lipnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Pčinja, Rečine, Drndari, Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Smira.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Bistrica, Podbišće, Feratovo polje, Pejovići, Kovijanići, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik i Grebaje (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Grnčar).

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Vrbice i Radmanca.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Kalušići, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova

– u terminu od 09 do 15 sati: Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rijeka.

– u terminu od 11 do 12 sati: Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Ređovići, Crnokrpe, Razdolje, Kofekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Đžuđževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV Repetitor.

Žabljak

– u terminu od 09 do 16 sati: Savin Kuk, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

