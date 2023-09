U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 26. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vitasojevići, Bobotovo Groblje, Kličevo Dom, Donje Crkvice.

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kneževići, Nikovići, Bojati, Jerinići, Kolo, Crkvičko Polje.

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 19:00 sati: Zabjelo, Pobrežje, Tuški Put, Dahna, Zelenika, Farmaci, dio Ćemovskog polja oko Cijevne, dio Zete oko Cijevne, dio Ćemovskog polja oko Zetatransa, dio Donje Gorice oko UDG-a i od UDG-a prema Cetinju, Drpe Mandića iznad Gintaša, dio oko stare medicinske škole, naselje oko Delte, dio Stare varoši oko Sahat kule i preko puta Trgovinske škole, Montefarm u Ulici Ilije Plamenca, Hemomont kod nekadašnjeg Titeksa (naizmjenična isključenja, ne duža od 30 minuta)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Opasanica, Drezga, dio Tološa: ulice Ivangradska, Barska i Boška Buhe, dio Tološa: ulice Tivatska i Boška Buhe

Podgorica / Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: centar Tuzi oko Begove džamije, škola u Tuzima i naselje oko škole

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, firma Megran, dio Kosića (kratkotrajna isključenja u nevedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Kosića, firma Farmont, firma MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat, dio Lazina, dio Komunice, dio Radovča

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Budva

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Stanišići,Lapčići, Di Bar.Brajići,Duletići,Jelen Do,Gornji Pobori, Pobori,Stanjevići

-u terminu od 9:00 do 17:30 sati: Bijele Poljane

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ul. Pavla Rovinskog, ul. Adrovića , Grdovići

-u terminu od 10:00 do 12:30 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Donji i Gornji Rastiš i Curanovići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Stari Grad – Parilo

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Risan- Mala, Smokovac, Česke

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Novi put-područje iznad Autobuske stanice, područje ispod Crvenog Krsta, područje oko zgrade Opštine i Muzeja, područje oko hotela “Topla”- povremeni prekidi u periodu izvođenja radova

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bjelojeviće, Centar grada (naselje oko benzinske pumpe), Siga, Slatina, Jakovići, Jokići, Stričine, Stevanovac, Pobrsijevići, Gostilovina, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Selišta

Kolašin

-u termiu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Drndari, Smira

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međuriječje, Sjerogošte, Dragovića polje, Ljuta

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Đuđevina

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Raičevine

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Trubina

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pavino polje , Cerovo , Sutivan-škola, Kneževići , Voljavac, Sutivan , Lozna, Majstorovina, Prijelozi 2-Zakom

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Laze

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo, Zagorje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dio sela Rženica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio prigradskog naselja-Opština Rožaje- potrošači koji se napajaju sa MBTS izbjegličko naselje

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Gradska naselja:Bolnica,Autobuska stanica, Bandžovo brdo,Carine i Kamenjuša

Pljevlja

-u terminu od 12:00 do 22:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Đakovići, Prisoje, Metaljka, Bjeloševina, Strahov Do, Čardak-Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Orlja

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Pogrežđe

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

