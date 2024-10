Zbog planiranih radova na mreži, u subotu 12. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Herceg Novi

-u terminu od 07 do 7:15 sati:Bijela, Kamenari

-u terminu od 17 do 17:15 sati: Bijela, Kamenari

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS