U srijedu višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 28. avgusta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Uprava za imovinu i dispečerski centar na Trgu Vektre i zgrada preko puta Telekoma (Bulevar sv. Petra Cetinjskog) (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: zgrade na uglu ulica Moskovska i 18. jula, Sud u Ul. 13. jula i zgrade oko njega, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet i SUP iza njega, dio Momišića oko Palade i iza škole “Sutjeska” i zgrade na uglu ulica Svetozara Markovića i Vasa Raičkovića (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Bivša Simpova zgrada, Rimski trg, upravna zgrada CKB-a, Pobjeda, Vijesti, zgrada u Dječjoj ulici (pored parka), ANB (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Hram, dio Maksim zgrade, građevinska škola i objekti oko nje, “G” zgrada i zgrada iza nje, zgrada preko puta redakcije Dan, mali soliteri (“tri kocke šećera”), zgrade preko puta mašinske škole i zgrade iza Ministarstva odbrane (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: zgrade na uglu bulevara Džordža Vašingtona i Mihaila Lalića, dio zgrade Maksim do hrama, Palada i zgrade oko Palade (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: škola “Štampar Makarije”, zgrada preko puta škole (naspram igrališta), zgrade pored škole (Ul. Meše Selimovića), vrtić “Sunce” i zgrade oko njega (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: Vektra (Bulevar Revolucije i Ul. Moskovska) (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dječija Bolnica, dio Radeće, Petrovići, Draževina, dio Gradca

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Dio ulice Ratnih vVeteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk, Begovine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Laško Rele

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trsa

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Baljački Do, Bukovik

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Stubica, Stubički Dolovi, Paprati, Cerovo, Drenoštica, Bogetići, Vitasojevići

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: dio donjeg Štoja kod nekadašnjeg naselja 4.Jul (preko puta apartmana Comfort)

Tivat

-u terminu od 7:30 do 9:30 sati: dio potrošača u ulicama Šetalište Seljanovo i Ponta Seljanova

Kotor

-u terminu od 6:00 do 9:00 sati: Maxi market i Poljoprivredna apoteka u Radanovićima kao i domaćinstva u neposrednom okruženju

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Krivošije, Dragalj, Jelov do, Malov do, Ledenice, Knežlaz, Unijerina, Zvečava

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje, dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja, dio sela Zabrđe

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Meteh, Jara i Babino Polje – Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grahovo

-u terminu od 6:00 do 6:30 sati: Gradsko područje Opštine Rožaje. Sela:Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno, Bralići, Halilovići, Kozare,Majdan i Banđov,Carine,Daciće,Gornji Bukelj,Tofi kamenolom,Kaluđerski Laz, Betonjerka,Kamenjuša,Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula-Pogoni: Autoservis,Dekor,Fabrika Mašinskih djelova,Tofi i Ibar Mont, Titeks i Kristal,Naselja: Zeleni, Žute Litice i Županjica,Sela: Kujevići,Fejzići,Dautovići,Plunca,Babići,Grahovo,B.Crkva,Biševo,Luke,Redžovići,Crnokrpe,Razdolje,Konfekcija,Binjoši,Grablje,Rijeka,Kačari,Paučina,Blace,Radetina,Kačapore,Besnik, MaloPolje,Njeguši,Kurbadovići,Bać,Murići,Kajevići,Džudževići,Jablanica,Pripeć,Malindubrava,Vuča,Crnča,Dračenovac,Granit Mont , TV Repetitor,Hurije,Grahovo,Gornja

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Žari – Vrela, Žari – Razboj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Prošćenske Žari, Dobrilovina

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Vatrogasno

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, gornja Rovca

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Padež

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bliškovo, Pavino Polje , Draškovina, Ribarevine, Lipnica, Kruševo

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Lješnica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Mahala , Ravna rijeka – Majstorovina,Ostrelj

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Male Krće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

