U srijedu višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 03. jul , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jablan, Petrovići, Slacko, dio Veruše

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk, Osredina

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe

Herceg Novi

-u terminu od 6:00 do 7:00 sati: Igalo-kompletno područje od graničnih prelaza Debeli Brijeg i Kobila do Tople

-u terminu od 7:15 do 8:15 sati: Bijela- kompletno područje, Kamenari

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 8:30 sati: dio naselja Pinješ kod spomenika i dio pristana.

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio donjeg Štoja od centra prema O.Š.”Marko Nuculović”, Kodre Dakine, Reč

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Gornji Štoj, Ada Bojana

Budva

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: dio naselja Lazi

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brijeg

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Krtine, Šljeme, Presjeka

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 ati: selo Paučina

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Punkt Kula.Repetitor Kula i granični prelaz Kula

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Petnica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kalica

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

-u terminu od 9:00 do 14:30 saati: Konjusi-Brod,Dulipolje i Jošanica – Kratkotrajna isključenja DV10kV Konjusi

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Pobrsijevići, Stevanovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Crna Poda, Dobrilovina

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Juškovića potok

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, gornja Rovca

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Rasovo – Rastoka

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Čokrlije, Ličine – Korita, Ribarevine, Vrh, Nedakusi

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Ćukovac – Marina ravan

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Ograđenica

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Suvodo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS