U srijedu radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 18. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Golužba, Vojno Dobro, dio Donjih Kokota

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Borisa Kidriča, dio ul. Branka Deletića, Lička ulica i dio ul Rusa Radulovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Donje Gorice oko stadiona Lješkopolja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Liša

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade i Vladike Danila

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine i Grude (isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Malenza, Đeđezi i Bandići

-u terminu od 7:30 do 12:00 sati: dio Novog Sela, firme Savović i Velmont, Livade Bandića, dio Lužnice i Komani (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 12:00 sati: Donji i Gornji Zagarač, Povrhpoljina i Markovina (isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina

-u terminu od 9:30 do 15:00 sati: škola u Spužu i Carina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:30 do 15:00 sati: preduzeće Kalezić, Grbe, dio Spuža oko Benziske pumpei oko Ziks-a, Azilanti. DOO Primato

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vučji Studenac

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: selo Gađi

Bar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. 91A Veliki Pijesak

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Vladimirske Krute

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Leskovac

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Mali Kaliman

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Mavrijan , Ulcinjske Krute, Kruče, Kruče Uvala i Kruče Hije

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Zejnelovići, Donji Kosići, Bojke, Gornji Kosići i Mide

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Šas kod Salovića, Selita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kampovi Jadrana, ulica prema Borovoj šumi

Kotor

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Krivošije

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Grbalj- Lastva Grbaljska, Glavatske kućice, Kovačko polje, Gorovići, Bratešići, Glavatičići, Kovači, Višnjeva, Zagora, Krimovice

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Kotor-Stoliv područje od Instituta Vrmac do kraja Stoliva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Kotor, Markov Rt -dio prema Kotoru

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Donje Seljanovo

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kukuljina

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: poljoprivredno dobro (područje prekoputa Aerodroma)- kratkotrajni prekidi napajanja

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: područje aerodroma , Avio servis-kratkotrajni prekidi napajanja

Bijelo Polje

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Sutivan-škola, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: NN izvod ‘Brestovik’

-u terminu od 10:00 do 16:00 sai: Crhalj

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Srđevac

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Lozna

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: NN izvod ‘Džafića brdo’

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Potoci, Žurena, Brestovik, Pašića Polje, Dubovo, Laholo, Kostići, Kaševari, Femića krš, Brzava, Prijelozi, Zagrad

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Brzava

-u terminu od 10:30 do 12:00 sati: Ribarevine, Kruševo, Pripčići, Ravna Rijeka, Božovića polje, Slijepač most, Mijatovo kolo, Pali, Jabučno, Okladi,Ostrelj, Ramčina, Zaton

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: NN izvod ‘Škola’

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Đuđevina

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Petnjica, Radmanci, Lagatori, Bor, Savin Bor, Ponor, Dašča Rijeka, Kruščica, Murovac, Javorova, Tucanje, Azane, Vrševo, Lješnica, Orahovo

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Kalica

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Tucanje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dobrodole

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bašča

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Berane

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: selo Kurikuće

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Otilovići

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bukovica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje

– 16.03. – 21.03. – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići ,Romi, Kuće Kasoma, Zagrablje.

Danilovgrad

– 16.03. – 21.03. – Gruda,Malenza, Braćani,Povrhpoljina,Đuričkovići, Markovina.

Berane

– 16.03. – 21.03. – Kurikuće.

Kotor

– 16.03., 18.03. i 20.03 – Krivošije, MBTS Risan 3 Mala, STS Ledenice, MBTS Kamenolom Knezlaz, STS Knezlaz, STS Unijerina, STS Zvećava, STS Jelov Do, STS Malov Do, STS Dragalj 1, STS Dragalj 2 i STS Dragalj 3.

Ulcinj

– 16.03. – 21.03. – Zejnelovići, Kosići, Mide, Bojke, Bratica, Mavrijan, Salč, Šišani, Krute, Kruče.

Nikšić

– 16.03. – 20.03. – Grahovo, STS-Rokoci 2, STS-Trešnjevo, STS-Osječenica i STS-Nudo 2.

Bijelo Polje

– 16.03. – 20.03. – Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska,Ziljak,Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića,Bistrica,Bistrica Nova,Dolac,Mojstir Donji,Mojstir Dornji,Šolje,Jablanovo,Požeginja, Ts-Z Gubavac,Oluja,Euro Petrol, Lukoil,Sutivan Skola, Orahovica Donja, Orahovica Donja,Dobrinje2, Dobrinje1,Kanje,Dobro Brdo ,Mioče, Dobrakovo, Granični Prelaz, Gostun,Metanjac,Unevina Nova,Unevina Stara i Pećarska.

NOVA BROJILA

Zbog planiranih radova na ugradnji novih brojila, u terminu od 8 do 16 sati bez napajanja će biti:

Bar

– 17.02 i 18.02. – Bulevar Revolucije, Bartula, Poda, Maruškovo, Pod Glavicom.

Ulcinj

– 16.03. – 18.03. – Vladimir (Krute)

– 18.03. – 20.03. – Vladimir (G. Mide, D. Kosić)

– 19.03. – 20.03. – Vladimir (Bojke)

