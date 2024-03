U srijedu nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 18 sati: Lopate.

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a, Dio Lamela i dio naselja u Ulica Steva Boljevića i Dušana Milutinovića, dio ulice Ratnih Veteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe.

Podgorica/Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 18 sati: Donji Crnci, Bregovi Mijovića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova i Burum, dio Komunice, dio Novog Sela, Centar Danilovgrada.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Stanaj Adžaj, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik, Kuside, dio Vilusa.

– u terminu od 09 do 11 sati: Ul. Obala Bistrice, Ul. Glibavačka, dio Ćemenaca.

– u terminu od 11:30 do 13:30 sati: Ul. Dragovolučka, Ul. Bistrička, MZ Dragova Luka, Ul. Durmitorska, dio Dragove Luke.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: dio potrošača u Polju (Miljanov Most), potrošači na području Zaljeva, Svetog Ivana, Dobre Vode, Gornja Poda i tunel “Ćafe”.

– u terminu od 07:30 do 15 sati: dio potrošača u makednonskom naselju, Potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha).

Budva

– u terminu od 09 do 13 sati: Dio nas. Stupovi, dio ulice : IV, XVI, XVII.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Draginje, dio naselje Đerane(ulica 28. Decembra, iza Doma Zdravlja), Pinješ, traforeon Subašić.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Radanovići.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota – Sveti Matja.

– u terminu od 09 do 13 sati: Muo-centar.

– u terminu od 09 do 14 sati: Morinj – Kobila.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 12 sati: Kameno.

– u terminu od 09:30 do 13 sati: Baošići.

– u terminu od 13 do 16:30 sati: Đenovići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće, Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići i dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Crljevine, Skakavac i dio Goražda.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Sokolac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Dobrinje, Čokrlije, Kruševo, Pavino polje – Draškovina.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Ckara, Crna Poda, Krstac – Šundek.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobrilovina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Drndari, Durutovac-Lokve.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Ravni, Bare Kraljske.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Vrbice i dio Radmanca.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gropa.

Pljevlja

– u terminu od 10 do 15 sati: Naselje Šula, Gradir Montenegro, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Kalača.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

