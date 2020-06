U srijedu isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 24. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 11 sati: Vranjina.

– u terminu od 08 do 11 sati: Mojanovići, Krst Mojanovića, Vujačića Mahala i dio Balijača.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: dio Tološa oko groblja.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Vranića (ul. Luke Gojinića i ul. Kraljice Jakvinte), zgrade na uglu Dalmatinske i ul. Đoka Mireševića i dio Dalmatinske ulice, dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena

Brežine, dio Ibričevine, dio Zagoriča oko groblja, dio naselja na Dajbabskoj gori, stara zgrada Butangasa i stambeni blok Stari Butangas.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: dio Pažića, Baloče i Stanjevića Rupa.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Skorać, Arza, Barlaj, karaula Jagoda, Helnica, Nabom i Traboin.

– u terminu od 08 do 17 sati: dio Dinoše – Planinica.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Donji Kosići, STS Gornji Kosići, Vladimir, Brajše 2, Brajše 1, Naselje Kaliman, Fabrika Tepiha, Selita.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Pistule u blizini fabrike „Kurti“, dio Vladimirskih Kruta oko pekare, Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Đerane 1 i ulica Spasoja Ivanovića kod Kućevića.

Bar

– u terminu od 09 do 12 sati: IV proleterske crnogorske brigade, Omladinska, I bokeljske brigade, Bratsva i Jedinstva, Anta Đedovića u Šušnju.

– u terminu od 09:30 do 14 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

– u terminu od 12 do 15 sati: Omladinska, I bokeljske brigade, Anta Đedovića u Šušnju.

Kotor

– u terminu od 12 do 14 sati: Risan, Mala, Smokovac, Češke barake.

– u terminu od 09 do 13 sati: Zgrada Opštine, Kulturni centar i naselje oko njih, Luka Kotor.

– u terminu od 08 do 18 sati: Autokamp, Vrbice, Opareni Brijeg.

– u terminu od 08 do 17 sati: Krivošije,Dragalj.

– u terminu od 09 do 12 sati: Škaljari, Od “Izgradnje” prema Crvenom brijegu.

– u terminu od 08 do 10 sati: Dobrota, Autokamp, kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova.

– u terminu od 16 do 18 sati: Dobrota, Autokamp, kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova.

Tivat

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Sutorina, potrošači oko bivše željezničke stanice, škole u Sutorini.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 10 sati: Lepetane, Vodoizvorište Plavda, Luka Stevovića.

– u terminu od 08 do 12 sati: Kukuljina potrošači oko IDEA marketa i SAM Comerce pumpne stanice.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do, Pišteta, Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Stojana Kovačevića, Meander, Ul. Gavrila Principa, Ul. Vuka Lopušine, dio Mušovine, Željeznička kolonija.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dubrave.

Plužine

– u terminu od 09 do 16 sati: Smriječno.

Berane

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio planinskog katuna Jelovica.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići, Kisela voda, Sljepašnica, Kukulje, Livadice, Dubrave, Sela, Sutivan, Njegnjevo, Oluja, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Pećarska, Franca-Ušanovići, Žiljak, Mirojevići, Boturići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo i Požeginja.

– u terminu od 09 do 15 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Slatka, Stožer, Bliškovo, Brestovik, Rasovo i Lješnica.

– u terminu od 11 do 14 sati: Pelengića trejd, Imperijal, Imako, Lenka, Vunko-kotlara, Franca, Hladnjača, Klanica, Rada, Pekara, Voli, Mladost, željezničks stanica, Petoljetka, Vinilplast, Lelo, Nedakusi, Rasovo, Boljanina, Vlah, Kurilo, Strojtanica i Potkrajci.

– u terminu od 14 do 18 sati: Okladi.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Donje Lipovo.

– u terminu od 08 do 18 sati: Plana, Bistrica, Migalovica, Donje i Gornje Lipovo, Blatina i Lancer.

– u terminu od 09 do 14 sati: Bare.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Polja.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dobrodole i dio sela Vrbica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Seošnica.

– u terminu od 12 do 14:30 sati: Ibarac.

Žabljak

– u terminu od 11 do 11:45 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići i Merulja.

Šanik

– u terminu od 09 do 16 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.