U srijedu isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 17. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: dio ul. Nikole Tesle i Ludviga Kube, ul. Rovačka i Petra Miljanića, ul. Slavonska, ul. Dragoljuba Milačića, Hercegnovska ulica, Andrijevička ulica, Danilovgradska ulica, ul. Ive Andrića i ul. Vita Nikolića;

– u terminu od 08 do 16 sati: Brežine, dio Vranića (ul. Luke Gojinića i ul. Kraljice Jakvinte) i zgrade na uglu Dalmatinske i ul. Đoka Mireševića, kao i dio Dalmatinske ulice;

– u terminu od 09 do 15 sati – zgrade na uglu ulica Velimira Terzića i Kosovskih junaka (kratkotrajna iskljucenja u navedenom periodu).

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Bogićevići, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo i Rova, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje Bare Šumanovića, Šobajići, Valeta, Slap Zete, Viš, Mijokusovići, Kupinovo, Motel “Sokoline”, Boronjina, Mandići i Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 08 do 15 sati: Frutak, repetitor “Kurilo”, Ržište, Do Pješivački, Glava Zete, Dobro Polje i Valeta.

Cetinje

– u terminu od 08 do 18 sati: sela Rječke nahije, Rijeka Crnojevića, Ljubotinj, Podgor i Vodovod “Cetinje” i “Budva”;

– u terminu od 10 do 13 sati: Donje Polje, Gruda, Podgranicom, dio ulica: Njegoševe, Bajove, Dečanske, Zmajeve, Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, V proleterske, Balšića Pazar, Rezidencija Predsjednika, Ministarstvo kulture, Štamparija, Policija, Opština, Studentski centar, Bolnica, hotel “Grand”, Cetinjski manastir, kao i Crna greda, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Gluhi Do i Prekornica (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići, Tomići, Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenja u trajanju do 30 minuta);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Skorać, Arza, Barlaj, karaula Jagoda, Helnica, Nabom i Traboin.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Povija, Ostrog, Norin, Stubički Kraj, Jovan Do, Dabovići i Lipova Ravan;

– u terminu od 09 do 15 sati: Bulevar Vuka Mićunovića, ul. Stojana Kovačevića, Meander, ul. Gavrila Principa, ul. Vuka Lopušine, dio Mušovine i Željeznička kolonija;

– u terminu od 08:30 do 15 sati – Jasenovo Polje;

– u terminu od 08:30 do 16 sati – Gornji Pilatovci;

– u terminu od 10 do 12 sati: dio Kočana, Mi-Rai, Tehno baza, dio Kapinog Polja, Šolc i Janjušević.

Herceg Novi

– u terminu od 11 do 12 sati – Baošići i Đenovići.

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati – Lepetane, vodoizvorište Plavda i naselje Stevovića Luka;

– u terminu od 08 do 11 sati: Mažina, Matkovići, Vrijes, dio Dumidrana i Gradiošnice prema Vrijesu;

– u terminu od 10 do 12 sati: Račica, Industrijska zona, Carinski terminal, Gradiošnica, Vrijes, Komat i Obala Đuraševića;

– u terminu od 10 do 13 sati – Oblatno;

– u terminu od 09 do 12 sati: Krašići, Bjelila, Kakrc i dio potrošača prema Rogaču.

Kotor

– u terminu od 12 do 14 sati: Mala, Smokovac i Češke barake;

– u terminu od 09 do 12 sati: Grbalj, Pobrđe i Ukropci.

Bar

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Omladinska ulica, Prve bokeljske brigade i ul. Anta Đedovića u Šušnju;

– u terminu od 08 do 15 sati: Brca Zelen, Mogilica i Sokolana;

– u trminu od 08 do 17 sati: Gluhi Do, Limljani i vodovodne pumpe Malo i Velje oko.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Vladimirske Krute, Gornje Mide i Bojke;

– u terminu od 08 do 15 sati – Štojski bunar.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati – Otilovići.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj – Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija;

– u terminu od 08 do 15 sati – Smrčevo Brdo;

– u terminu od 10 do 11 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić i Šumanovac.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Crhalj, Srđevac, Lozna, Okladi, Čokrlije, Bijeli Potok, Pavino Polje, Biokovac, Krstače, Mahala, Grubješići, Kičava, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer i Brestovik;

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati i od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Dobrinje Donje, Unevina Gornja, Potrk, Obod i Žaljevo;

– u terminu od 10 do 12 sati – Kruševo.

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati – Cerovica i Gornji Pažanj.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Polja.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj – Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – uže gradsko jezgro;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – dio planinskog katuna Jelovica.

Andrijevica

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići i dio sela Seoce.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Mašnica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Vrbica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Honsići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.