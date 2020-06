U srijedu isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 10. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Golubovaca, Rog Livade, Šijaci, dio Balabana, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića i Ludviga Kube

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice oko puta za Ribnjak i fudbalskog stadiona

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Vranića (ul. Luke Gojinića i ul. Kraljice Jakvinte)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dom zdravlja na Koniku i naselje oko njega

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: zgrade i naselje oko njih u Park šumi Zagorič

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Crpna Grlić, Bjelusi, Ćurilac, Lazine, Kopito Petrovića, Šimšić, GSI, dio Tomaševića, Gruda, Gornji i Donji Zagarač, Vinarija Ravil, Lazarev Krst, Jabuke, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići i Markovina (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: dio Tomaševića, Begovine i ZIP

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Ciglana, Lije, Stanjevića Rupa i Burum

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Gornji Zagarač

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Donje Polje, Gruda, Podgranicom, dio ulica: Njegoševe, Bajove, Dečanske, Zmajeve, Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, V proleterske, Balšića Pazar, ustanove i preduzeća: Rezidencija Predsjednika države, Ministarstvo kulture, Štamparija, Policija, Opština, Studenski centar, Bolnica, hotel Grand, Cetinjski manastir; prigradska mjesta: Crna greda, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Gluhi Do i Prekornica (isključenja ne duža od 30 min. u navedenom terminu)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Grab

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pišče

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lipova ravan

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Stojana Kovačevića, Meander, Ul. Gavrila Principa, Ul. Vuka Lopušine, dio Mušovine, Željeznička kolonija

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: svi korisnici iz Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa pomenute TS

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Zejnelovići, Donji Kosići, Donji Kosići 2, Bojke, Gornji Kosići, Gornje Mide, Lamiga, Zejnelovići 2,Pekara Krute, Pumpe Klezna, Gornja Klezna, Donja Klezna, Krute raskrsnica, Vladimirske Krute, Krute Duraku, Kamenički most, Leskovac, Dabezići, Mrkovsko polje, Mali Kaliman, Međureč,

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Kravari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Štoj, naselje kod Hota i Makovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Štoj, naselje kod restorana La Gitara

Bar

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Polje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Gluhi Do, Limljani i vodovodne pumpe Malo i Velje oko

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Gornji dio naselja Brca

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: 90-ta ulica

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: naselje Nišice sa okolinom

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Gornje Rutke

Kotor

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Krivošije,Dragalj

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ljuta, dio potrošača uz more

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Sv. Stasije dio potršača prema pekari AS i Magistrali

Herceg Novi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Sutorina, potrošači oko bivše željezničke stanice, škole u Sutorini

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio planinskog katuna Jelovica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Vrševo i Azane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dobrodole

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lug

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Cerovica

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Crhalj

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Okladi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Srđevac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Gorice, Grab, Kovren, Bliškova, Stožer

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Brestovik

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Lozna

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Polja

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Đurđevića Tara

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.