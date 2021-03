U srijedu isključenja u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 10. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. II crnogorskog bataljona (zgrade od Vezirovog mosta prema Zagoriču).

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Zlatica, Mosor, Peuta, Smokovac, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna; Gornji i Donji Rogami, Miletine njive, Vranjske njive, dio Veljeg brda, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vukovići, Gola strana i dio naselja oko TS 220/110 kV “Zagorič”.

– u terminu od 09 do 16 sati: dio Donje Gorice- dio Lješkopoljske ulice, ul. Bora Tamindžića, ul.Desanke Maksimović, ul. Dušana Duće Mugoše, Dom zdravlja i vrtić u Donjoj Gorica i Peuta.

– u terminu od 09 do 17 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra.

– u terminu od 10 do 13 sati: krug Titexa, dio Dahna, Dajbabe i Botun.

Danilovgrad

– u terminu od 11 do 12 sati:

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati:

Nikšić

– u terminu od 08 do 17 sati: Dubravča do, Dolovi-Velimlje i Donji Klenak.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Lukići, Gornji Šestani.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Sustaš.

– u terminu od 09 do 15 sati: Zupci, Tuđemili, Maksim, Podsustaš, Rusko naselje Sinegorje, Sutorman, Vučkovići, Boškovići i Ribnjak.

– u terminu od 10 do 11 sati: Kamenolom Haj Nehaj.

Budva

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Turističko naselje Slovenska plaža.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio naselja Donji Štoj kod hotela “Biser”, Gornji Rastiš, objekti put ušća sa desne strane Ade Bojane.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Stari grad, Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića; Dobrota, studentski dom i potrošači oko njega.

– u terminu od 09 do 14 sati: Gornji Morinj, Bunovići, Bakoči, Svrčak i Repaje.

– u terminu od 10 do 14 sati: Sveti Stasije, – dio iznad magistrale prema Kotoru, povremeni prekidi; Prčanj (kompleks zgrada iznad odmarališta Rivijera).

Tivat

– u terminu od 08 do 11 sati: Gornje Seljanovo, ulica Bokeljska.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 16 sati: Sutorina, granični prelaz Debeli brijeg, Prijevor, Malta, Travunija, Ratiševina, Mojdež, Sušćepan, Servisna Zona, Njivice, granični prelaz Kufin, Žvinje, Solila, Gomila, Igalo centar, Institut dr Simo Milošević, Šištet, Topla 3 – Stanišića Dubrava, Modra ploča, stambeni objekti na putu ka Sušćepanu, Topla 2, potrošači oko trafostanice TS 35/10 kv Topla, Kameno, Trebesin, Kruševice, Vrbaj, Žvinje i Ubla. Smanjena pogonska spremnost (sigurnost snabdjevanja) na području Tople i Herceg Novog.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići,Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje, dio sela Dapsići i Dolaci.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 10 sati: Gornji Grad i Rakonje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Božovića Polje, Pavino Polje-Draškovina, Gornji Mojstir, Goduša i Godijevo-Pepeljci.

– u terminu od 09 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Starče.

– u terminu od 08 do 15 sati: Plana, mHE Bistrica, Blatina, Lipovska Bistrica, Migalovica, Lancer, Donje Lipovo, Gornje Lipovo.

– u terminu od 09 do 14 sati: Đuđevina.

– u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Preduzeće ‘Aluline’, Rudnica, Marića Luka.

Plav

– u terminu od 09 do 12:30 sati: Liješće.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Vojnog sela.

– u terminu od 12 do 14 sati: dio sela Pepiće.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Repetitor Gradac, Glisnica, Crno Brdo, Rađevići, Mironići, Jakupov Grob, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ (moguća kratka isključenja na početku i završetku radova).

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Kalače.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.