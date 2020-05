U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 13. maja , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 5:30 do 6:00 sati: Konik, Vrela, Stari Aerodrom, dio Drača, Ibričevina, dio Maslina, dio Zlatice, dio Murtovine, dio Zagoriča, Gorica C i dio grada oko OŠ Savo Pejanović

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: Golubovci, željeznička stanica Golubovci, Mojanovići, Balabani, Trešnjica, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Goričani, Beglaci, Balijače, Vujačića Mahala, Rog Livade, Šijaci, Studenac i Gostilj

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Gornjih Vranića (ul. Đura Čagorovića)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. 18. jula

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Emila Zole,dio ul. Casno-a, ul.Viktora Igoa i Vuka Manđušića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Lješkopoljske ulice i ul. Dr. Anta Gvozdenovića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Lutovo

-u terminu od 8:30 do 10:30 : ul. Mila Peruničića, Peka Pavlovića, dio ul. Nikole Đurkovića, dio ul. Jovana Ćetkovića i naselje oko servisa Rašović

Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići i Vranj ( kratkotrajna isključenja )

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladne i Dubrave

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Novo Selo, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje kao i preduzeća Savović, Selekt, Jovanović i Volmont, Bandići, Povrhpoljina, Malenza, Markovina, Đeđezi, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Jabuke i Vinarija Ravil (kratkotrajna isključenja ne duža od 30min.)

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Povrhpoljina, Gornji Zagarač i Markovina

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Đeđezi

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Rastovac

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Norin

Plužine

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor,Miletići,Ravno

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gornje Zaljevo

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Alkovića Brijeg, Dobra Voda

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: djelovi Bara (Topolica,Centar, Bjeliši, Dio Šušnja) naizmjenična isključenja po izvodu u trajanju do 30 minuta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio naselja Pod Glavicom Veliki Pijesak

-u terminu od 12:00 do 16:00 sati: Stari Bar

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: zgrada G9 na Topolici 1, Gimnazija Niko Rolović, Muzička škola, Ekonomska škola, O.Š. Blažo Jokov Orlandić. ( naizmjenična isključenja po izvodu u trajanju do 45 minuta)

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: zgrada E3A na Topolici 1, Centar Bezbjednosti Bar, Lučka Kapetanija, Državna bezbjednost, Dječiji vrtić, Restoran Samba, MPM D.O.O. ( naizmjenična isključenja po izvodu u trajanju do 45 minuta )

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: korisnici zgrade B10 Ulaz A, B i C na Topolici 3 ( naizmjenična isključenja po izvodu u trajanju do 45 minuta )

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: korisnici zgrade B11 Ulaz A, B i C na Topolici 3 i potrošači u Bjelišima iza staklenika kod hotela “Pharos” ( naizmjenična isključenja po izvodu u trajanju do 45 minuta )

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ada Bojana

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio centra Štoja – Bregvija

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio bulevara Đerđ Kastrioti Skenderbeg kod restorana Alfa

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Donji Štoj, ulica Rudaj

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Zejnelovići, Donji Kosići, Donji Kosići 2, Bojke, Gornji Kosići, Gornje Mide, Pekara Krute, Pumpe Klezna, Gornja Klezna, Donja Klezna

-u terminu od 9:00 do 11:30 sati: Kompletno područje Vladimira i Ostrosa sa okolnim selima

-u terminu od 12:00 do 14:30 sati: Kodre, Dio ulcinskog polja do “France”, Đerane, Velika Plaža, Hoteli “Karisma” i “Otrant”, Donji i Gornji Štoj, Velika Plaža, Sveti Nikola i Ada Bojana

Tivat

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Kava

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Radovići Centar, Škola u radovićima, Samoposluga Voli.

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Meštrovića Peć, dio potrošača prema Đuraševićima

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Prčanj, Šarena gomila

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Zelenika – Kuti, Nakićenovići

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Rasovo, Zminac, , Kurilo, Boljanina, Loznice

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ribarevine

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer

-u terminu od 16:00 do 17:00 sati: POTKRAJCI, KUKULJE, LIVADICE, SELA, SUTIVAN, KNEŽEVIĆI, ORAHOVICA, NJEGNJEVO, OLUJA, GUBAVAČ, UNEVINA, VOLJAVAC, PODBREŽJE, METANJAC, KANJE, DOBRAKOVO, MIOČE, DOBRINJE, GRANIČNI PRELAZ, KUMANICA, FRANCA UŠANOVIĆI,RODIJELJA, PEĆARSKA, ZILJAK, BOTURICI, MIROJEVICI,KOKE HASANBEGOVIĆA, BISTRICA,BISTRICA NOVA, DOLAC, MOJSTIR DONJI, MOJSTIR DORNJI, ŠOLJE, JABLANOVO, POŽEGINJA, DOBRINJE 1

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Slijepač Most, Pali, Tusto, Gevčina, Mijatovo Kolo, Jabučina, Okladi

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: POTKRAJCI, KUKULJE, LIVADICE, SELA, SUTIVAN, KNEŽEVIĆI, ORAHOVICA, NJEGNJEVO, OLUJA, GUBAVAČ, UNEVINA, VOLJAVAC, PODBREŽJE, METANJAC, KANJE, DOBRAKOVO, MIOČE, DOBRINJE, GRANIČNI PRELAZ, KUMANICA, FRANCA UŠANOVIĆI,RODIJELJA, PEĆARSKA, ZILJAK, BOTURICI, MIROJEVICI,KOKE HASANBEGOVIĆA, BISTRICA,BISTRICA NOVA, DOLAC, MOJSTIR DONJI, MOJSTIR DORNJI, ŠOLJE, JABLANOVO, POŽEGINJA, DOBRINJE 1

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Žijak, Boturići, Mirojevići, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica nova, Mojstir donji, Mojstir Gornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje donje, Dolac

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Potrk, Obod, Žaljevo

-u terminu od 16:00 do 17:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Glibavac 1

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Babica brijeg

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Medanovici

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Vrh

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Crnča, Radulići, Godijevo, Ivanje, Goduša, Vrh, Sipanje, Ličine, Sušica, Lazovići, Đalovići, Osmabegovo Selo

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Stozer

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Siga

Kolašin

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Liješnje

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Bakovići, Ilinčići, Fabrika Vode Suza, Trebaljevo, Sjerogošte, Radigojno

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Beranselo

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hurije,Grahovo,Lovnica,Bubovići,Klanica,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Meždo

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Lukšić, Šumanovac, Borje, Ninkovići

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Reciklažni Centar, Kovacka Dolina, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vijenac

-u terminu od 7:00 do 11:00 sati: ulica Vardarska, Drvarska, Zlatiborska, dio ulice Lovćenske, kapela Ravni

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zekavice

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.