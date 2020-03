U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u srijedu će bez napajanja električnom energijom ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine,Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Povrhpoljina, Markovići, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Begovine, Zip i Kopito Petrovića (isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: dio Tomaševića i Ćurilac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Rupice Komanske

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kopilje

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Oćinića Poljane i Borišići

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Prisoje

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Repetitor Možura

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Hoteli Lido i Olimpik

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mažići, Lapčići, Stanišići, Brajići, Di Bar, Duletići, Pobori, Gornji Pobori, Donji Pobori i Stanjevići

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Crhalj

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Srđevac

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 15:00 do 16:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Potrk, Obod, Žaljevo

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Kumanica

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Brzava

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Lozna

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Džafića Brdo

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Goranja Morača, Vočje, Osreci, Mioska, Raško, Ljevište, Ljuta

Andrijevica

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Peovac

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Ulotina

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Banđov

Berane

-u terminu od 10:30 do 14:30 sati: ul.Mojsije Zečevića i dio ulice Svetog Save

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: selo Kurikuće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Palež

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Otilovići

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata od 30. marta do 04. aprila, u terminu od 07:30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

– Nikšić – Grahovo, STS-Rokoči 1, STS-Nudo 1 i STS-Prisoje.

– Cetinje – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje;

– Danilovgrad – Povrhpoljina,Đuričkovići, Markovina, Gruda i Ćurilac;

– Berane – Kurikuće.

– Bijelo Polje – Glibavac, Kumanica, Potrk, Obod i Žaljevo.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.