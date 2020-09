U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u srijedu bez napajanja električnom energijom ostaće:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: zgrade u Park šumi Zagorič i naselje oko njih, ul. Radnička i Dr. Milutina Kažića.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: dio Dahne.

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Brskut (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 09 do 18 sati: Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 11 sati: Kuline, dio Podglavica, Šišković, Ciglana, Burum, Lije, Stanjevića Rupa, Most Radovića, Prentina Glavica, Srednja Glavica i Pištet.

– u terminu od 08 do 15 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Tunjevo, Veleta, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel Sokolina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: Zagorak, Dobro Polje i Adžin Most, dio Lazina oko spomenika i Bjelusi.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje).

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Jasenovo Polje, Krstac i Zavraca.

– u terminu od 08 do 18 sati: Tupan, Klenak (Donji i Gornji), Dubočke (Donje i Gornje), Pećinovac, Bijela Vrata, Zlatna Strana, Cerovačka Glavica.

Plužine

– u terminu od 09 do 12 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen.

– u terminu od 11 do 18 sati: svi potrošači sa područja opštine Plužine.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

– u terminu od 08 do 17 sati: Gluhi Do, Limljani i vodovodne pumpe Malo i Velje oko.

– u terminu od 08 do 19 sati: Zupci, Tuđemili, Maksim, Podsustaš, Rusko naselje Sinegorje, Sutorman, Vučkovići, Boškovići, Ribnjak, Ilino iznad pruge i dio naselja Mandarići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Donji Štoj – Cetinjska ulica sa okolinom.

– u terminu od 08 do 15 sati: Vodovodne pumpe Bojane.

Kotor

– u terminu od 08 do 14 sati (povremena isključenja): Markov, Rt Stoliv.

– u terminu od 09 do 14 sati: Krivošije, Zvečava.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 18 sati: Igalo, Potoršači oko Dječije bolnice u Igalu, ulice Janka Beka, Skojevska, Prizrenska, Norveška.

– u terminu od 10 do 12 sati: Kameno (dio potrošača), Gomila, donje lamele, dio potrošača do Jadranske magistrale.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Lijeska, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana jela, Kameno polje, Dzukeljska jama, Barice škola, Reljin Kamen, Potrk, Obod, Grančarevo.

– u terminu od 09 do 13 sati: Rakonje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Kruševo, Žiljak, Lozna, Crnča, Ivanje, Radulići, Godijevo, Goduša, Crniš, Crhalj, Sipanje, Ličine, Moravac, Lazovići, Dupljaci, Osmabegovo Selo, Moravac i Pripčići.

– u terminu od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

Kolašin

– u terminu od 08 do 14 sati:

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati:

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica,Radmanci,Lagatori,Bor,Savin Bor,Ponor, Dašča Rijeka,Kruščica,Murovac, Javorova,Tucanje,Azane,Vrševo,Lješnica, Orahovo, Dobrodole, Kruščica, Selo Javorova.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Mašnica i Martinoviće.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 12 sati: Brvenica.

– u terminu od 08 do 18 sati: Hodžići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 11:30 do 16 sati: “Rudnik Borovica, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Bašča.

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio naselja Bandžovo.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, Borje, engleske vikendice, Ninkovići, Šumanovac.

Šavnik

– u terminu od 08 do 14 sati: dio potrošača sela Sirovac.

– u terminu od 08 do 15 sati (moguća isključenja do 30. minuta na početku i kraju radova): Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

– u terminu od 08 do 18 sati: Tušinja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.