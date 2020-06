U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 01. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak, dio ul. Raka Mugoše, dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, Brežine, dio Zagoriča oko groblja, ul. Rusa Radulovića, Lička ulica, ulice Đure Daničića i Branka Deletića.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati – Radovče i Pričelje;

– u terminu od 08 do 12 sati – Mosori.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići i Štitari (kratkotrajna isključenje u tarajanju do 30 min.);

– u terminu od 08 do 17 sati: Orašani, Mikulići i Tomići.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza, Kremza, granični prelaz Božaj, karaula Jagoda, Helnica, Nabom i Traboin (kratkotrajna isključenje u trajanju do 30 min.);

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Barlaj.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati – Pišteta;

– u terminu od 08:15 do 15 sati – Jasenovo Polje;

– u terminu od 08 do 15 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, Sušara “Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Gornja I Donja Lastva, Trepča, Brankov Do, Bajov Do, Rudine , Ramovića Do, Jabuke, Brestice, Srni Do, Trubjela, Trubjela (Vojska), Krstac, Vojin Do, kao i Vib-bus, Lovćen auto, Golijsko naselje, Kličevo, kamenolom Vrtac, Booster, Radulović šljunkara, tunel “Budoš”, Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica i Vitasojevići.

Plužine

– u terminu od 09 do 15 sati – Šćepan Polje;

– u terminu od 08 do 17 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati – Ljuta (centar) i dio prema Orahovcu;

– u terminu od 10 do 14 sati – Markov Rt i Stoliv;

– u terminu od 09 do 11 sati – Grbalj i Nalježići.

– u terminu od 08 do 17 sati – Krivošije (selo Ledenice).

Tivat

– u terminu od 10 do 11 sati: Lepetane, vodoizvorište Plavda i Luka Stevovića;

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Rahovići, gornji dio Dumidrana, Kalimanj zgrade Solidarnosti.

Bar

– u terminu od 09 do 17 sati: kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad;

– u terminu od 09 do 11 sati: područje Ul. Popa Dukljanina br. 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 11, ul. Maršala Tita br. 5, 16, 22, 24, 32 i 42, CKB, Podgforička i Prva banka i ul. Jovana Tomaševića br. 15 i 25, zgrada gdje je Unika osiguranje (naizmjenična isključenja u trajanju do 30 minuta).

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Donji Štoj, Madžo, Bratstva i jedinstva, naselja Sveti Nikola i Noša (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 11 do 12 sati – naselje Vladimir;

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje Đerane, područje iza pekare “Evropa”, Gornji Kravari, ulica Spasoja Ivanovića kod Kućevića i Podstegvaš.

– u terminu od 07:30 do 09:30 sati: Bijela Gora, Kodre, Bratica, Salč, Valdanos, Mavrijan, Ulcinjske Krute i Kruče.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić i Šumanovac.

Šavnik

– u terminu od 08 do 17 sati – Korita.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Srđevac, Gubavač (Bijedići), Kisela Voda, Rasovo, Loznice, Obrov, Vlah, Boljanina, Pex-impex, Zminac, RDC Kurilo, Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Slatka, Stožer, Bliškovo, Žurena – Brestovik, Lozna, Donja Lipnica i Brzava;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Skočigorina, Ujniče i Čokrlije-Cerovići;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Šljemena;

– u terminu od 08 do 18 sati: Gornje Dobrinje, Mioče i Kanje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 14 sati – Drijenak;

– u terminu od 09 do 14 sati – Osreci.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Polja.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Grnčar.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – dio planinskog katuna Jelovica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Dobrodole, dio sela Lagatore i dio sela Vrbica.

Plav

– u terminu od 08 do 15 sati – ul. Ribarska i dio ul. Koste Racina.

Rožaje

– u terminu od 09 do 10 sati i od 13 do 14 sati – selo Halilovići;

– u terminu od 13 do 14:30 sati: Hurije, Grahovo, Lovnica, Bubovići, Klanca, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.