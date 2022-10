U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 5. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 9 sati – Vranjina;

– u terminu od 8 do 15 sati – Lješanska nahija: Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi;

– u terminu od 8 do 15 sati – RED commerce i dio Rašovića.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 16 sati: Ždrebaonik, Vučica, Taraš Vojna, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma Koka Martinići, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 16 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Studenog.

Cetinje

– u terminu od 8 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 17 sati – Drušići i Prevlaka.

Nikšić

– u terminu od 9 do 15 sati – Raštica;

– u terminu od 8 do 18 sati – Kuta;

– u terminu od 9 do 12 sati: Ul. Ivana Milutinovića, Ul. Đura Salaja, Vučedolska, Trg Save Kovačevića, Ul. Lazara Sočice, Ul. Njegoševa, Ul. Manastirska, Ul. Vuka Karadžića, Staro pazarište, Peta Proleterska, dio Trga Slobode, CKB Banka, Novice Cerovića i EPCG.

Plužine

– u terminu od 9 do 15 sati – Orah;

– u terminu od 8 do 18 sati: Unač, repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 09 sati – Đurići;

– u terminu od 8 do 17 sati – Rose (Luštica);

– u terminu od 7 do 9 sati – stepenište Sima Matavulja (područje ispod Kanli Kule prema centru grada).

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati – dio centra Ostrosa;

– u terminu od 8:30 do 14 sati: Oćas, Gola Glava, Bijelo Brdo i Bijeli Kamen.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati – Ćurke i Sutjel.

Pljevlja

– u terminu od 11 do 14:30 sati: Orlja, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje i Metaljka;

– u terminu od 8 do 15 sati: naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo i Brvenica;

– u terminu od 9 do 17 sati – Odžak (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče i Kosanica.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca i Radovan Luka.

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati – Krnja Jela.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 18 sati – Lješnica;

– u terminu od 9 do 16 sati: Njegnjevo, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Obrov, Ostrelj, Femića Krš, Radulići, Stožer 1 (Žuber) i Vrh.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje;

– u terminu od 8 do 15 sati – Ravni;

– u terminu od 7:30 do 15 sati – Sjerogošte;

– u terminu od 7:30 do 14:30 sati – Vladoš;

– u terminu od 8 do 15 sati – Lug Vukićevića.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 13 sati – Štitarica;

– u terminu od 8 do 17 sati – Uloševine, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 8 do 15 sati – Žari – Razboj;

– u terminu od 9 do 15 sati – Lepenac i Pobrsijevići.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: dio sela Biševo i Razdolje.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Dorodole.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića, Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naseljaTaluma, tunel Tifran i dio sela Goražde.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Dosuđe.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Dulipolje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

